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「牆上的香蕉」拍出1.7億元天價！買家身分曝：我要吃掉

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
義大利藝術家卡特蘭用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作3幅名為「喜劇演員」的藝術品，其中一幅20日在紐約蘇富比拍賣會以520萬美元（約新台幣1.7億元）拍出。法新社
義大利藝術家卡特蘭用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作3幅名為「喜劇演員」的藝術品，其中一幅20日在紐約蘇富比拍賣會以520萬美元（約新台幣1.7億元）拍出。法新社

義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作3幅名為「喜劇演員」（Comedian）的藝術品，其中一幅20日在紐約蘇富比拍賣會以520萬美元（約新台幣1.7億元）拍出，遠遠超出100萬美元至150萬美元的初步估價，引發熱議。

衛報報導，這件2019年的作品「喜劇演員」有3個版本，其中一幅20日晚間在紐約蘇富比拍賣會首次亮相，在拍賣會上，來自電話與網路的競標激烈又迅速，「喜劇演員」很快從起標價80萬美元，超越最初預估的100萬至150萬美元，最終以520萬美元成交。

拍賣師巴克（Oliver Barker）在競標價接近高點時打趣說道，「我從沒想過我會說出『一根香蕉500萬美元。』」據悉，拍賣會上展示的那一根香蕉，是當天稍早以35美元（約新台幣11元）購入。

買家是34歲中國加密貨幣企業家孫宇晨（Justin Sun），包括佣金一共將支付624萬美元（約新台幣2億元）。

他成功買下作品後，會收到一份真品鑒定證書，以及安裝及更換香蕉的說明書。孫宇晨說，這不僅僅是一件藝術品，也代表一種文化現象，在藝術、迷因和加密貨幣社群之間搭起橋樑，相信這件作品未來能激發更多思考與討論，並將成為歷史的一環。

但孫宇晨表示，打算吃掉那根香蕉，以「致敬它在藝術史及大眾文化裡的地位。」

「喜劇演員」2019年首次在邁阿密的巴塞爾藝術展（Art Basel）上首次亮相，三件共12萬美元身價，迅速席捲全球媒體頭條，也引發關於藝術本質與價值的討論。隨後，紐約行為藝術家達圖納（David Datuna）把香蕉拔下來吃掉，再度引爆熱議。

台幣 拍賣會 香蕉

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