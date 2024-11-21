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韓國加密貨幣交易所5年前遭駭 證實為北韓所為

中央社／ 首爾21日專電

韓國加密貨幣交易所UPbit在2019年發生約580億韓元規模的加密貨幣被盜取事件，韓國警方今天表示，已證實是北韓駭客所為。這些款項很有可能用於北韓核武、飛彈開發。

韓國警察廳國家搜查本部今天表示，當局掌握證據指出，2019年11月發生的UPbit以太幣失竊為北韓偵察總局旗下的駭客組織Lazarus及Andariel共謀犯罪。

當年失竊的34萬2000以太幣以當時價值換算約580億韓元，以現值計算則相當於1兆4700億韓元（約新台幣343億元）。

韓國警方與美國聯邦調查局（FBI）合作掌握了北韓駭客的IP地址、加密貨幣的流向及過程中使用北韓用語的跡象等，確認這起案件確實是北韓所為。但為避免模仿犯罪等可能性，警方並未公布詳細犯罪方式。

遭竊以太幣中有57%據悉是透過推測為北韓開設的3個加密貨幣交易網站，以低於時價2.5%的價格兌換成比特幣；其餘以太幣則分散至海外57個交易所洗錢。

韓國警方在2020年10月確認部分兌換為比特幣的贓款被存在瑞士一家交易所，花費4年時間向瑞士檢方證明這筆比特幣來自UPbit被盜款項，在今年10月拿回4.8比特幣交還UPbit，約合6億韓元。

韓聯社報導指出，這雖然是韓國警方首次證實國內交易所遭北韓駭客盜取，但北韓駭客早在國際上臭名昭彰，在各國盜取的加密貨幣都可能是為了籌集核武、飛彈開發資金。

除UPbit事件外，日本加密貨幣交易所今年5月底表示發現比特幣遭「不當外流」，價值約3億500萬美元，懷疑是Lazarus所為；印度最大加密貨幣交易所今年7月也遭駭客攻擊，損失超過2億美元，同樣指控Lazarus。

據聯合國安理會今年3月公開報告，推測北韓駭客在2017年至2023年間，從對各國加密貨幣業者的網路攻擊中取得約30億美元的加密貨幣，目前仍有58件正在進行調查。

北韓 貨幣 駭客

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