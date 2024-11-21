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俄羅斯和北韓簽合作協議 涵蓋經貿及科學技術項目

中央社／ 首爾21日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓和俄羅斯代表在平壤洽談貿易、經濟及科學技術等項目後，雙方簽署了合作議定書。

北韓中央通信社指出，雙方在平壤舉行了一場涵蓋貿易、經濟、科學和技術的會議，但鮮少透露細節，而俄羅斯塔斯社（TASS）19日引述俄國自然資源部報導，兩國同意增加包機航班。

據報導，今年1月至9月，俄羅斯與北韓之間的遊客超過5000人次，其中70%以上是搭乘飛機旅行。

北韓中央通信社今天表示，由自然資源部長柯茲洛夫（Alexander Kozlov）率領的俄羅斯代表團18日與北韓領導人金正恩見面，這支代表團現已離開平壤。

此次俄方代表團來訪時，將總統蒲亭（VladimirPutin）致贈的獅子、棕熊等動物送交北韓動物園，作為雙方友誼的象徵。

俄羅斯自然資源部在通訊軟體Telegram發文表示：「這批動物包括1頭非洲獅、兩隻棕熊、兩隻家犛牛、5隻白鳳頭鸚鵡、25隻不同品種的雉雞和40隻鴛鴦，已從莫斯科動物園（Moscow Zoo）運送到平壤動物園（Pyongyang Zoo）。」

平壤和莫斯科近年來加強外交和經濟交流；蒲亭在今年6月訪問北韓時，與金正恩簽署一項共同防務合作協議。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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