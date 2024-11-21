快訊

台中藍委輪番洩漏盧秀燕未來藍圖 有條件不選黨主席？

何佩珊已向卓揆口頭請辭 今天請假未出席行政院會

12強賽／投手戰！委內瑞拉2分砲定勝負 中華隊遭完封複賽敗局開場

印尼證實蘋果提議1億美元設廠 拚iPhone 16禁售令解套

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果希望印尼能解除iPhone 16禁售令，已經提議投資1億美元在當地設廠。美聯社
蘋果希望印尼能解除iPhone 16禁售令，已經提議投資1億美元在當地設廠。美聯社

印尼準備評估蘋果公司提出的1億美元投資提案，此時蘋果公司試圖說服政府解除對iPhone 16設下的銷售禁令。

印尼工業部在22日晚間發出的聲明說，印尼確認已經收到蘋果最新的投資提案，內容包含要在西爪哇省萬隆建造設立一座製造廠，生產配件與零組件。

工業部說，預定周四召開會議討論這項提議，該會議「代表工業部長歡迎蘋果的投資承諾」。官方透露，蘋果最初是提議投資1,000萬美元。

蘋果沒有立即回應置評請求。

印尼上個月對iPhone 16實施禁售令，理由是蘋果未能符合智慧手機和平板電腦必須有40%零組件是在印尼國內生產的規定。

根據印尼政府數據，蘋果透過開發人員學院，在印尼當地只有投資1.5兆印尼盾（約9,500萬美元），低於1.7兆印尼盾的承諾。另一方面，印尼也禁止銷售Alphabet公司的Google Pixel手機，理由也是投資額不足。

印尼的強硬策略顯然逐漸奏效，iPhone 16的禁令成為新總統普拉伯沃施壓國際企業增加當地製造的一個案例。普拉伯沃希望藉此促進國內產業。

印尼是人口第四大國，可能會是蘋果產品的一個龐大市場。印尼工業部曾表示，印尼已開通的手機總數為3.54億支，高於約2.8億的人口數。

iPhone 16 印尼 普拉伯沃 蘋果產品

延伸閱讀

黃仁勳赴雅加達演講 印尼總統普拉伯沃致電歡迎「希望有天能見面」

印尼智庫辦民主論壇 學者：全球民主政治倒退

印尼總統普拉伯沃見拜登 雙方將加強夥伴關係

印尼落實免費午餐政策 5年內目標進口百萬頭乳牛

相關新聞

印尼證實蘋果提議1億美元設廠 拚iPhone 16禁售令解套

印尼準備評估蘋果公司提出的1億美元投資提案，此時蘋果公司試圖說服政府解除對iPhone 16設下的銷售禁令。

美國司法部尋求Google出售Chrome瀏覽器 終結非法壟斷

在Google遭美國法院判決非法壟斷網路搜尋與相關廣告市場後，美國司法部向法院主張，必須迫使Google出售Chrome...

比特幣突破97,000美元創新高 進一步挑戰10萬美元大關

比特幣首度突破97,000美元，此時傳出美國總統當選人川普考慮新設立專門負責加密貨幣政策的白宮職位，凸顯數位資產產業正鞏...

「末日博士」ETF問世 羅比尼提供另類避險選擇

有「末日博士」之稱的羅比尼周三（20日）正式推出另類資產指數型基金（ETF），希望在這個動盪加劇、美國總統當選人川普執政...

比特幣首次飆到95,000美元新高 因微策略狂買加ETF期權交易推動

比特幣首度觸及95,000美元的新高價位，主要是投資人對本周問世的比特幣交易所交易基金（ETF ）期權懷抱熱情；以及加密...

NVIDIA財報／黃仁勳和CFO沒明說的事…未來展望取決於台積電

輝達（NVIDIA）上季財報與本季營收預測再度優於市場預期，投資人卻報以失望之情，股價盤後跌逾2%，反應市場的期待更高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。