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美國司法部尋求Google出售Chrome瀏覽器 終結非法壟斷

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國司法部向法院主張，必須迫使Google出售Chrome網路瀏覽器事業。美聯社
美國司法部向法院主張，必須迫使Google出售Chrome網路瀏覽器事業。美聯社

Google美國法院判決非法壟斷網路搜尋與相關廣告市場後，美國司法部向法院主張，必須迫使Google出售Chrome網路瀏覽器事業、並與競爭對手共享數據與搜尋結果等措施，以恢復市場競爭。

美國司法部與一群州檢察官在20日提交給法院的文件中，認為Google必須分拆Chrome，並禁止Google再度進入瀏覽器市場五年，主張若Google分拆Chrome，能「永久停止該公司對關鍵搜尋使用點的控制地位」，允許其他搜尋引擎對手有能力以瀏覽器為門戶，提供給許多用戶使用。

司法部表示，依然偏好Google分拆Android行動作業系統事業，但了解可能遭遇Google和其他企業的反對，因此提議一系列針對該事業部門的限制措施，並且堅持若其他救濟措施都無法恢復競爭，Google須出售Android作業系統。美國檢方也要求禁止Google收購或投資任何線上搜尋對手、以搜尋為基礎的人工智慧（AI）產品或廣告技術。

美國檢方指出，也應該要求Google把基本的「點擊查詢」（click and query）數據、以及搜尋結果，授權給潛在競爭對手，幫助對手改善產品，還應要求Google更能允許網站不使用其AI產品，也讓廣告主更能掌控自家廣告的位置。

美國檢方也希望能夠終結Google與蘋果及其他裝置販售商之間、涉及數十億美元的獨家協議，不再以Google為平板電腦和智慧手機的預設搜尋引擎。

哥倫比亞特區聯邦法官梅塔今年8月判決，Google在線上搜尋和搜尋文字廣告市場都違反反托辣斯法，接下來將在明年春季的聽審會後，評估恢復競爭的救濟措施，最後將下令要求Google做出他認為適當的事業調整。

美國司法部20日提交的資料，則是針對如何緩解Google非法壟斷傷害的首份完整提案，此前已在10月提出概要文件，讓外界初窺可能的救濟選項。Google有望在12月提出其提案措施，司法部也將在明年3月提出更多看法。

梅塔預定明年4月舉行為期兩周的聽審會後，明年8月作出最終判決，但屆時掌權的美國總統當選人川普和司法部的下一任反托辣斯主管，可能介入改變本案走向。Google已表示將上訴，並已批評司法部的提案太過「激進」。

分析師指出，若梅塔接受司法部的要求，可能重塑線上搜尋市場與AI產業，若Google必須出售Chrome，基於Chrome的每月活躍用戶超過30億人，這項資產可能價值至少150億-200億美元

Chrome Google 司法 廣告 美國

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