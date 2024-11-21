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比特幣突破97,000美元創新高 進一步挑戰10萬美元大關
比特幣首度突破97,000美元，此時傳出美國總統當選人川普考慮新設立專門負責加密貨幣政策的白宮職位，凸顯數位資產產業正鞏固對川普的影響力。
彭博資訊稍早引述消息人士報導，川普團隊現正審核適當人選，可能會設立首個白宮層級、專司加密幣領域政策的職位。
比特幣價格今天上漲逾2%至97,002美元，創下新高紀錄。根據CoinGecko的數據，自從川普在11月5日贏得美國總統大選以來，比特幣的市值已經暴增約9,000億美元。
市場炒作人士日益聚焦比特幣是否進一步衝破10萬美元大關。
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