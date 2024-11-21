「末日博士」ETF問世 羅比尼提供另類避險選擇

有「末日博士」之稱的羅比尼周三（20日）正式推出另類資產指數型基金（ETF），希望在這個動盪加劇、美國總統當選人川普執政可能再度推升通膨的世界中，提供能夠替代美國公債的另類避險選擇。

以準確預測2008年金融海嘯成名的羅比尼，正式推出代碼為「USAF」的Atlas America基金。根據說明書，這檔ETF將投資於對氣候變遷具韌性的房地產投資信託（REITs）、抗通膨美國公債（TIPS）、市政債券、企業債券和黃金信託等，操作費用比率為75個基點。

羅比尼希望以這檔ETF，做為他長期悲觀警告的解決方案。他對金融市場的警告包括：美元貶值、債務負擔過重等風險。

他說，股六債四的投資組合將再次經歷苦痛，因川普的關稅計畫 就算只是「溫和版本」，也可能威脅物價穩定，「中期來看，美國和已開發經濟體的通膨率將逐步走高」，「在長期利率可能上升的世界裡（不管是因為通膨，還是因為龐大債務和赤字，都意味著實質利率上升），防禦性的資產會讓你虧錢，有時甚至比風險資產虧得更多，你必須找到替代方案」。

Atlas America基金是主動管理型ETF，推出正值華爾街準備迎接金融市場充滿變數的新時代，因為川普矢言打破從貿易政策到聯準會獨立性等一切常規，可能削弱美債的多元化優勢，令人想起新冠疫情期間投資組合避險操作時所面臨的挑戰。

羅比尼說，「我們認為這檔ETF是長期美國公債的替代選項」，「你希望具備防禦面向，但在當前多重風險的世界裡，傳統防禦資產可能沒那麼防禦」。