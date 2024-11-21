快訊

台中藍委輪番洩漏盧秀燕未來藍圖 有條件不選黨主席？

何佩珊已向卓揆口頭請辭 今天請假未出席行政院會

12強賽／投手戰！委內瑞拉2分砲定勝負 中華隊遭完封複賽敗局開場

比特幣首次飆到95,000美元新高 因微策略狂買加ETF期權交易推動

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
比特幣21日首次觸及95,000美元的新高價位。路透
比特幣21日首次觸及95,000美元的新高價位。路透

比特幣首度觸及95,000美元的新高價位，主要是投資人對本周問世的比特幣交易所交易基金（ETF ）期權懷抱熱情；以及加密貨幣「大戶」微策略（MicroStrategy）自美國大選以來，籌集70多億美元投資比特幣，推升其行情。於此同時，數位資產行業正努力推動白宮設立一個專門負責加密貨幣政策的新職位，以鞏固對川普新政府的影響力。

川普團隊正在和數位資產行業討論是否要新設這樣一個能直接接觸到川普的職位。川普競選時承諾支持加密貨幣。

比特幣的價格周三在美國市場勁揚逾2%，周四在亞洲市場早盤觸及95,004美元。根據CoinGecko的數據，自11月5日川普勝選以來，加密貨幣的整體市值已經成長超過8,000億美元。

投機人愈來愈關注比特幣能否衝上10萬美元。支持者認為它是現代價值儲存手段，但也有人質疑它沒有實際價值，並譴責它為洗錢和犯罪活動提供了溫床。

IG Australia的市場分析師Tony Sycamore表示：「買家大殺四方。雖然我不確定朝向10萬美元大關挺進之路能否一帆風順，但需求似乎沒有止境。」

iShares Bitcoin Trust ETF周二的期權成交額約為19億美元，大部分看漲。而加密貨幣交易公司Galaxy Digital的看漲期權成交額大約1億美元，如果貝萊德（BlackRock）旗下的ETF，在2026或2027年飆升至每股100美元以上，這些期權將獲利，相當於比特幣漲到17.4萬美元。

至於總部位於加州的微策略，2020年8月就開始儘量多買比特幣，未來幾年還將透過賣股和發債籌集420億美元，迎接川普料將放鬆監管的加密貨幣「黃金時代 」。它上周先賣股籌到46億美元，然後又發行可轉換優先票據26億美元，用來狂買比特幣，有助推升這種加密貨幣頻創新高。

儘管微策略發債的票面利率為零，價格卻比近期平均股價溢價55%，根據Benchmark的資深股票分析師Mark Palmer，表明這家公司的「證券有巨大的潛在市場」，他們在「在對的時間進行對的策略」。     

Melanion Capital創辦人Jad Comaair也盛讚微策略執行長賽勒（Michael Saylor），可能是有史以來最優秀的避險基金經理人。

川普 比特幣 貨幣

延伸閱讀

明年經濟成長率可望破3% 劉鏡清：川普是一大變數

支持者力挺川普內閣名單 稱只有建制派在怕

川普上台通膨將大起？其實他骨子裡愛降息！ 股魚：投資00959B把握第二次機會

高盛CEO看好川普執政 資本市場更獲提振

相關新聞

印尼證實蘋果提議1億美元設廠 拚iPhone 16禁售令解套

印尼準備評估蘋果公司提出的1億美元投資提案，此時蘋果公司試圖說服政府解除對iPhone 16設下的銷售禁令。

美國司法部尋求Google出售Chrome瀏覽器 終結非法壟斷

在Google遭美國法院判決非法壟斷網路搜尋與相關廣告市場後，美國司法部向法院主張，必須迫使Google出售Chrome...

比特幣突破97,000美元創新高 進一步挑戰10萬美元大關

比特幣首度突破97,000美元，此時傳出美國總統當選人川普考慮新設立專門負責加密貨幣政策的白宮職位，凸顯數位資產產業正鞏...

「末日博士」ETF問世 羅比尼提供另類避險選擇

有「末日博士」之稱的羅比尼周三（20日）正式推出另類資產指數型基金（ETF），希望在這個動盪加劇、美國總統當選人川普執政...

比特幣首次飆到95,000美元新高 因微策略狂買加ETF期權交易推動

比特幣首度觸及95,000美元的新高價位，主要是投資人對本周問世的比特幣交易所交易基金（ETF ）期權懷抱熱情；以及加密...

NVIDIA財報／黃仁勳和CFO沒明說的事…未來展望取決於台積電

輝達（NVIDIA）上季財報與本季營收預測再度優於市場預期，投資人卻報以失望之情，股價盤後跌逾2%，反應市場的期待更高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。