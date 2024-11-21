比特幣首次飆到95,000美元新高 因微策略狂買加ETF期權交易推動

比特幣首度觸及95,000美元的新高價位，主要是投資人對本周問世的比特幣交易所交易基金（ETF ）期權懷抱熱情；以及加密貨幣「大戶」微策略（MicroStrategy）自美國大選以來，籌集70多億美元投資比特幣，推升其行情。於此同時，數位資產行業正努力推動白宮設立一個專門負責加密貨幣政策的新職位，以鞏固對川普新政府的影響力。

川普團隊正在和數位資產行業討論是否要新設這樣一個能直接接觸到川普的職位。川普競選時承諾支持加密貨幣。

比特幣的價格周三在美國市場勁揚逾2%，周四在亞洲市場早盤觸及95,004美元。根據CoinGecko的數據，自11月5日川普勝選以來，加密貨幣的整體市值已經成長超過8,000億美元。

投機人愈來愈關注比特幣能否衝上10萬美元。支持者認為它是現代價值儲存手段，但也有人質疑它沒有實際價值，並譴責它為洗錢和犯罪活動提供了溫床。

IG Australia的市場分析師Tony Sycamore表示：「買家大殺四方。雖然我不確定朝向10萬美元大關挺進之路能否一帆風順，但需求似乎沒有止境。」

iShares Bitcoin Trust ETF周二的期權成交額約為19億美元，大部分看漲。而加密貨幣交易公司Galaxy Digital的看漲期權成交額大約1億美元，如果貝萊德（BlackRock）旗下的ETF，在2026或2027年飆升至每股100美元以上，這些期權將獲利，相當於比特幣漲到17.4萬美元。

至於總部位於加州的微策略，2020年8月就開始儘量多買比特幣，未來幾年還將透過賣股和發債籌集420億美元，迎接川普料將放鬆監管的加密貨幣「黃金時代 」。它上周先賣股籌到46億美元，然後又發行可轉換優先票據26億美元，用來狂買比特幣，有助推升這種加密貨幣頻創新高。

儘管微策略發債的票面利率為零，價格卻比近期平均股價溢價55%，根據Benchmark的資深股票分析師Mark Palmer，表明這家公司的「證券有巨大的潛在市場」，他們在「在對的時間進行對的策略」。

Melanion Capital創辦人Jad Comaair也盛讚微策略執行長賽勒（Michael Saylor），可能是有史以來最優秀的避險基金經理人。