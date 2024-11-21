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NVIDIA財報／黃仁勳和CFO沒明說的事…未來展望取決於台積電

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
輝達（NVIDIA）上季財報與本季營收預測再度優於市場預期，投資人卻報以失望之情。歐新社
輝達（NVIDIA）上季財報與本季營收預測再度優於市場預期，投資人卻報以失望之情。歐新社

輝達（NVIDIA）上季財報與本季營收預測再度優於市場預期，投資人卻報以失望之情，股價盤後跌逾2%，反應市場的期待更高，或許能歸因於兩點，一是輝達本季營收預測超乎預期的程度，沒有之前那麼大，其次是上季經調整後毛利率季比再度下滑，且本季也可能繼續如此。

輝達執行長黃仁勳與財務長柯蕾絲（Colette Kress）都一再強調新一代的Blackwell晶片「需求超乎供應」，正持續「增產」，可能暗示輝達未來的展望取決於台積電提高產能的速度。黃仁勳也揭櫫目前正處於運算兩大轉型的開端，資料中心的「現代化」將延續好幾年，暗示業績後勁依然強大。

資料中心營收再度成長三位數

輝達公布，止於10月27日的年度第3季（上季）淨利年增109%至193.1億美元，經調整後每股盈餘為0.81美元，優於預期，營收比去年同期成長94%到350.82億美元，也優於預期，但終止過去銷售連五季成長三位數百分比的趨勢。柯蕾絲說，上季營收的強勁年比與季比成長，是由Hopper運算平台的需求帶動。

上季資料中心營收年比飆增112%、季增17.1%至307.7億美元，為連續第七季高於預期，其中半數來自雲端服務供應商，其他則來自消費者網路和新創實體，顯示輝達的銷售仍大幅仰賴大型雲端服務供應商。

在資料中心內，運算營收年比跳躍132.1%、季增22.3%到276.4億美元，網路營收雖年增20%至31.3億美元，卻是季減14.7%。

上季其他產品線營收也全面成長，遊戲營收成長15%至33億美元，專業視覺化營收增長17%到4.86億美元，汽車營收跳增72%至4.49億美元，原始設備製造商（OEM）與其他營收增加33%

上季毛利率季比略降0.5個百分點至74.6%，但年比攀升0.6個百分點，若以非一般公認會計準則（non-GAAP）計算，上季毛利率季減0.7個百分點到75%。

柯蕾絲形容，Blackwell晶片的需求「驚人」（staggering），目前正在全力生產Blackwell，輝達上季也已送出1.3萬組繪圖處理器（GPU）樣品給客戶，包括提供給OpenAI的首組Blackwell工程樣品，「我們正努力擴增供應，以滿足客戶對我們的不可思議需求」，「客戶正加速大規模部署Blackwell」。

她說，上季中國大陸市場的資料中心營收季比成長，反映符合出口管制規範的繪圖處理器（GPU）出貨成長，「我們預期未來中國市場依然非常競爭」，但當地仍將是重要市場。

本季營收預測超乎預期幅度縮小

輝達預估，本季營收將為375億美元，僅略高於市場預期約2億美元，超乎預期的程度為七季以來最小。輝達也預測本季毛利率將下滑，以一般公認會計準則（GAAP）計算的毛利率約為73%，非GAAP計算的毛利率為73.5%。

柯蕾絲說，本季的營收預測已納入Hopper家族架構和Blackwell初期增產的需求，毛利率略為趨緩，是因為增產Blackwell，但Hopper和Blackwell系統都有特定供應限制，Blackwell需求預料將超乎供應，一直到2026年度的好幾季。

輝達表示，已完成幫助提高Blackwell生產良率的光罩調整，本季開始出貨Blackwell平台，Blackwell增產步伐將延續到明年2月起的2026年度，而Blackwell本季進帳的營收，即將超越先前推算的「數十億美元」。

黃仁勳說，「Blackwell正全力生產」，「我們本季送出的Blackwell晶片，將多於先前預估」。柯蕾絲也說，本季網路營收將重返季比成長。

毛利率展望成為關注重點

柯蕾絲表示，輝達預期Balckwell開始增產（也就是本季）之際，毛利率將是70%~80%區間下緣（low-70s），她被進一步追問箇中意涵時，回答是71%、72%或72.5%。

輝達預期，隨著Blackwell晶片家族產量持續提高，毛利率將回升，柯蕾絲（Colette Kress）在被問到下季是否為毛利率壓力最沉重時期回答，「你說的正確」，「若放眼在下季之後的幾季，我們將開始提高我們的毛利率，希望儘快達到75%左右（mid-70s）的水準」。她在被問到明年下半年毛利率能否回升到75%左右時表示，這是「合理的」假設或目標。

但專家指出，輝達預期本季非GAAP毛利率為73%，在半導體業仍是令人稱羨的水準，股價下跌反映投資人「見樹不見林」。FactSet數據顯示，輝達上季毛利率在半導體業為第三高，僅次於安謀（Arm）的97%、以及博通（Broadcom）的76.6%。

特別提及鴻海集團和美超微

黃仁勳也特別提及輝達有好幾家傑出的合作夥伴，包括台積電、鴻海集團、戴爾（Dell）、美光（Micron）、Vertiv以及美超微（Super Micro）。專家認為，值此美超微遭遇年報難產難關之際，黃仁勳特別點名，展現出強烈的支持。

彭博資訊分析師認為，輝達預期Blackwell未來幾季都將供不應求，顯示台積電的5奈米製程明年都將產能滿載，同時可能必須加速打造CoWos-L產能。

黃仁勳再揭示AI大趨勢

黃仁勳說，目前世界正處於運算兩大轉型的開端，首先是從根據中央處理器（CPU）運作的城市編碼，轉向靠GPU運作的機器學習，這個轉型正「廣泛」進行中，牽涉到世界各地價值1兆美元的運算系統和資料中心的機器學習現代化。

他說，第二個轉型為這些系統將創造出新型態的AI效能，「我們在說生成式AI時，實際上是在說這些資料中心都是AI工廠，正在生產某種事務」，「就像我們發電，我們也將生產AI」，他預期這種成長、現代化以及創造新產業的過程，將延續好幾年。

黃仁勳表示，輝達希望很快就會看到「上千家」AI原生新創企業，影響電腦體驗的所有面向，「目標是訓練AI模型，讓人們能夠實際每日使用」。

輝達（NVIDIA）黃仁勳也揭櫫目前正處於運算兩大轉型的開端，資料中心的「現代化」將延續好幾年。路透
輝達（NVIDIA）黃仁勳也揭櫫目前正處於運算兩大轉型的開端，資料中心的「現代化」將延續好幾年。路透

台積電 客戶 網路 輝達 黃仁勳

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