聽新聞
0:00 / 0:00
大摩2025亞洲經濟展望：貿易放緩恐衝擊台、中、韓
針對亞洲市場經濟與新興市場股債，摩根士丹利（大摩）發布最新展望，指出隨著美國逐步提高關稅及全球貿易放緩，亞洲高度依賴貿易的經濟體系在2025年將面臨更大的外部壓力。
根據大摩預測，亞洲整體GDP增長率將從2024年的4.5%下降至4.1%，其中台灣、韓國與中國等出口導向型經濟體受到的衝擊尤為明顯，主因這些國家依賴出口需求，受制全球經濟及貿易放緩等影響，增加經濟下行的風險。
此外，印度和日本則因內需強勁，成為區域經濟增長的重要支柱。印度持續受益於人口紅利及快速的基礎建設投資，日本則受益於穩定的消費需求和政策支持，經濟表現相對穩健。
大摩指出，適當的貨幣與財政政策，包括降息及財政刺激，有望在短期內為經濟提供支撐。然而，如果貿易壁壘進一步加劇或美中貿易爭端持續升級，企業信心將受到進一步打擊，可能導致經濟放緩幅度超出預期，後市仍需留意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言