大摩2025亞洲經濟展望：貿易放緩恐衝擊台、中、韓

針對亞洲市場經濟與新興市場股債，摩根士丹利（大摩）發布最新展望，指出隨著美國逐步提高關稅及全球貿易放緩，亞洲高度依賴貿易的經濟體系在2025年將面臨更大的外部壓力。

根據大摩預測，亞洲整體GDP增長率將從2024年的4.5%下降至4.1%，其中台灣、韓國與中國等出口導向型經濟體受到的衝擊尤為明顯，主因這些國家依賴出口需求，受制全球經濟及貿易放緩等影響，增加經濟下行的風險。

此外，印度和日本則因內需強勁，成為區域經濟增長的重要支柱。印度持續受益於人口紅利及快速的基礎建設投資，日本則受益於穩定的消費需求和政策支持，經濟表現相對穩健。

大摩指出，適當的貨幣與財政政策，包括降息及財政刺激，有望在短期內為經濟提供支撐。然而，如果貿易壁壘進一步加劇或美中貿易爭端持續升級，企業信心將受到進一步打擊，可能導致經濟放緩幅度超出預期，後市仍需留意。