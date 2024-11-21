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馬斯克旗下xAI新一輪募資 估值數月內翻倍至500億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
xAI將於12月推出Grok語言模型的第三個版本。馬斯克預言將是全世界最強大的AI。路透
xAI將於12月推出Grok語言模型的第三個版本。馬斯克預言將是全世界最強大的AI。路透

馬斯克旗下的人工智慧（AI）新創公司xAI在新一輪募資中將籌集50億美元，據傳對xAI估值已達到500億美元，這是幾個月前價位的兩倍以上。

相較之下，OpenAI在10月完成最新一輪募資的估值高達1,570億美元。

道瓊社報導，卡達主權財富基金卡達投資局、投資公司Valor Equity Partners、紅杉資本和Andreessen Horowitz預料將參與這一輪募資，今年累計募資的總金額將達到110億美元。

川普贏得總統選舉以來，投資人對馬斯克旗下事業的興趣更增，xAI和SpaceX也不列外。馬斯克斥資數億美元支持川普的競選活動，還參與川普重返白宮交接作業，並共同主持新設政府效率部，推動精簡政府支出。截至周三，馬斯克旗下的特斯拉（Tesla）自選舉日以來已上漲約35%。

xAI成立於去年7月，該公司計劃將部分募得的資金用來加購輝達（NVIDIA）10萬組用於訓練AI模式的晶片。xAI最近告訴投資人，以年度化來計算，該公司營收已達到1億美元。

xAI主要產品是Grok聊天機器人，馬斯克旗下社群網路平台X的付費用戶可以使用此產品，xAI最近也對企業客戶開放Grok。

Grok去年11月才問世，比起OpenAI、Google和Anthropic等競爭對手起步較晚。今年夏季，xAI在田納西州孟菲斯市新建一座資料中心，其中容納10組用於建立AI模型的輝達晶片。

馬斯克曾表示，這座資料中心擁有世界上最強大的AI訓練叢集，他還計劃將這座資料中心的規模擴大一倍。

xAI將於12月推出Grok語言模型的第三個版本。馬斯克預言，無論從什麼指標來看，這個新版本模型都將是全世界最強大的AI。

川普 馬斯克

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