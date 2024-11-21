NVIDIA 財報／五大重點一次看 還有黃仁勳說了些什麼？

輝達（Nvidia）20日公布亮麗的財報，財測也高於分析師平均預估中間值，但由於沒有讓華爾街感到「驚豔」，輝達股價在盤後下跌。

以下是輝達財報、包括執行長黃仁勳在內高層主管在分析師會議中談話的重點整理：

一、上季資料中心營收成長再創新高，而且成長超過一倍，但市場憂心增幅較前季放緩

輝達按照慣例擊敗了市場的營收預估，第3季度營收年比成長94%，至351億美元。

其中，最大業務部門「資料中心」的營收成長112%至308億美元，但成長幅度不如上一季的154%增幅。

二、本季營收財測達標，但沒有達到市場最樂觀預期

輝達預期，在截至明年1月底止的第4季度，營收將達375億美元，上下加減約2%，雖然高於分析師平均預估的371億美元，但市場最高的期望值為410億美元。

消息傳出後，輝達盤後股價一度重挫超過5%，稍後跌幅收斂至2%左右。

MarketWatch網站分析，輝達這回提出的本季營收財測只比市場預期中值高4億美元，這代表以美元計算，輝達財測擊敗預期的幅度，是七季以來最小。

三、Blackwell本季出貨，預期直到2026年度都將維持供不應求

分析師提問大量有關輝達最新AI產品Blackwell晶片推出的問題。

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，輝達將在本季出貨Blackwell，「Hopper和Blackwell系統都存在一定的供應限制」，她預期需求超越供應的情況將延續至2026年度。柯蕾絲說：「 Blackwell的需求令人吃驚，我們正在急著擴大供應，以滿足客戶對我們的驚人需求。」

微軟、甲骨文和OpenAI等輝達的許多終端客戶已經開始接收Blackwell晶片。柯蕾絲說，13,000個晶片樣本已發貨給客戶。

執行長黃仁勳表示，正在「全力生產」Blackwell，「我們在本季交付的Blackwell，會比先前預估的多」。他說，輝達努力提高供應來滿足需求，「需求超過供應，這是預料之中的，因為我們正處於這場生成式AI革命的開端」。

黃仁勳還預期「需求在一段時間內仍會居高不下」，理由是資料中心的現代化需要數年時間。

四、預料明年下半年毛利率可達約75%左右（mid-70s）

輝達上季毛利率攀升至73.5%，略高於分析師預期，主要是賣出更多資料中心晶片。

柯蕾絲表示，輝達的毛利率可望在明年下半年達到75%左右（mid-70s）。她說，在Blackwell升級初期，毛利率可能在70%出頭，是因為要迅速讓Blackwell上市所影響。

五、輝達見到數兆美元的AI和機器人機會

黃仁勳表示，隨著企業將AI整合到他們的工作流程中，AI正在「變每個產業、公司和國家」，隨著運算規模「呈指數級」成長，輝達將受惠。

黃仁勳向分析師表示：「AI時代已經來臨，而且規模龐大且多樣化。」「輝達的專業知識、規模以及提供完整基礎設施的能力，讓我們能夠為未來的整個價值數兆美元的AI和機器人機會提供服務，從每個超大規模雲端、企業私有雲端到主權區域AI雲端，到工業領域與機器人」。