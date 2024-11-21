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電動車賣不過比亞迪 福特想在歐洲裁員4,000人

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
福特汽車計劃2027年底前在歐洲裁員大約4,000人。美聯社
福特汽車計劃2027年底前在歐洲裁員大約4,000人。美聯社

美國汽車公司福特（Ford）周三表示，計劃未來三年在歐洲裁員大約4,000人，其中包括德國的2,900個職位英國的800個職位，在歐洲總共28,000名的員工裡占比14%。福特希望能透過自願方式達成裁員目標。該公司在歐洲的電動車銷售疲弱，正面臨電動車龍頭比亞迪以及中國大陸對手的競爭激烈、家庭收入持續遭到壓縮，以及買家對擁有電動車仍抱持懷疑態度等等的挑戰。

位於英國Dagenham和Halewood的動力元件廠，以及在西班牙瓦倫西亞的工廠，據傳不會受到影響。2027年底前進行的裁員主要涉及行政和支援部門，以及與汽油引擎生產有關的工作。

裁員舉措尚需與政府和工會討論。英國政府呼籲分享人力削減計畫的全部細節。工會主席格魯施卡則反對大規模裁員，指其並非永續發展策略。

由於電動車銷量增長放緩以及與中國大陸對手進行激烈的價格競爭，全球汽車業都面臨巨大壓力，考慮在歐洲關廠和裁減人力。

歐洲最大汽車製造商福斯（VW）也計劃至少關掉三家德國工廠，並大砍數萬職務。    

職位 英國 電動

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