輝達展望未超高標盤後股價小跌 法人仍看好長期 AI 需求
輝達（NVDA，NVIDIA）公布最新財報優於市場預期，但是展望未超過高標預期，輝達盤後股價小跌。法人分析，依據輝達說法主要受限於台積電（2330）等供應鏈產能，不過仍看好長期AI伺服器需求仍將穩步成長。
外電報導，雖然市場對輝達的需求正在飆升，然而供應鏈方面的障礙卻使 NVIDIA 更難在營收方面取得大幅增長，其中供應的瓶頸之一是其生產合作夥伴台積電產能吃緊。
依據財報，輝達第三季度調整後每股收益為81美分，高於預期的每股75美分。
路透社報導，輝達表示，已完成修改於台積電操刀的Blackwell設計。
輝達公布FY25Q3財報 ， 營收350.82億美元 ， 優於市場預估332.50億美元； Non-GAAP EPS 0.81 美元 ， 優於市場預估0.74 美元。各產品線來看其中Data Center營收307.71 億 美 元 ， 優於預估 291.44億美元 ，Gaming 營收32.79億美元 ， 也優於市場預估30.63億美元。至於FY25 Q4(11M24 至 1M25) 展望為營收375.00 億 美 元 ± 2%， 優於市場預估370.80億美元 ， 不過，法人分析，預估區間高標為410億美元，由於展望未達預期高標區間， 盤後股價小跌。
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