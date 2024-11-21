川普考慮在白宮新設職位「負責加密幣政策」 比特幣直逼95,000美元

彭博資訊引述未具名知情人士報導，川普團隊正在討論對於數位資產行業的政策推動，考慮是否在白宮設立一個新職位，專門負責加密幣政策。

最大加密幣比特幣目前價格逼進95,000美元，今（21）日亞洲早盤觸及史上最高價94,983美元。CoinGecko的資料顯示，整體加密幣市場自5日川普勝選至今，猛漲逾8,000億美元。

消息來源透露，川普團隊現正審核適當人選，如果最後真的開出這個新職位，將會是首個白宮層級的專司加密幣職位，同時凸顯這個新興產業對新政府的影響力。

曾經在Coinbase Global和美國Binance擔任過高階主管的布魯克斯（Brian Brooks），傳出本周二與川普見過面；布魯克斯也被點名可能會出任證管會主席。另一位幣圈要角、Coinbase Global執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）本周也跟川普會晤過。Coinbase發言人拒絕評論。

據了解，目前還不確定該職位會是高階官員層級，或是所謂的「沙皇」這樣的監督聯邦跨部門政策的總管角色。加密幣產業的倡導者致力能成立這個職位，以利未來有直接與川普溝通的管道。

川普的交接團隊沒有回應彭博的置評請求。

川普競選總統期間，擁抱加密幣產業，揚言要開除打壓數位資產行業的現任美國證管會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）。川普那時還承諾，他當選將會鬆綁法規，建立一個新的加密幣總統顧問會議。目前許多加密幣擁護人士，在爭取出任這個會議組織的成員。

川普今年夏天就曾與多家比特幣挖礦公司和加密幣交易平台的高階主管會面，也出席7月的比特幣會議致詞。川普本人也有多個加密幣事業。