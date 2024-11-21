黃仁勳說Blackwell營收可能超預測 CFO說毛利率明年下半年約70%

輝達（Nvidia）在公布財報後與分析師和投資人開電話會議，執行長黃仁勳表示，外界對於AI模型改進速度的憂慮太過了。他說，輝達將持續執行年度路線圖，一方面降低AI成本，另一方面協助客戶創造最大可能的營收。他說，「據我所知，一切都在正軌上」。

他周三在上被問及AI的現狀時說，「預訓練的擴展完好無損」，「證據表明，它仍在繼續擴展規模」。黃仁勳指出，AI模型製造商持續看到擴大規模的好處，這意味隨著公司在訓練輸入中增加更多運算能力和數據，模型的能力持續改善。

他說，Blackwell本季營收將超過該公司先前給出的「數十億美元」營收的指引。

對於Blackwell的銷售何時超過Hopper的問題，黃仁勳迴避未答，而是從更廣泛的層面解釋產業的變化。他說，「Blackwell的生產正在全力進行中。我們在本季交付的Blackwell，會比先前預估的多」。

他預期資料中心的現代化需要數年時間，這表示「我們可以預期需求在一段時間內仍會居高不下」。但沒有提供具體細節。

在談到供應鏈的複雜度時，他再次提及SK海力士和美光作為記憶體供應商，但沒提到最大的記憶體晶片供應商三星電子，這可能是暗示，三星還在掙扎於供應最新記憶體技術以及供應輝達的能力。

當話題轉至地緣政治，輝達對中國中陸業務的關稅或其他限制的感受為何，黃仁勳的答覆是，不管新政府如何決定， 輝達當然都會支持。 他說，該公司將完全遵守新頒定的法規，與此同時也盡力支援客戶。

至於毛利率何時能達到70%，要等到明年下半年嗎？輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，在Blackwell升級初期，毛利率可能在70%以下，希望能快速達到70%左右。

她說「Blackwell的需求量驚人，我們爭分奪秒地擴大供應，以滿足這令人難以置信的需求」。她說，邊際利潤將因快速將新產品Blackwell推上市而收窄。但預計毛利率可能明年下半年就能達到70%左右，這是個「合理」的目標。