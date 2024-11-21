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繼續降息與否 Fed官員不完全同調

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鮑曼：「我傾向於降低政策利率時審慎而為。」路透
鮑曼：「我傾向於降低政策利率時審慎而為。」路透

聯準會（Fed）官員對未來利率走向提出相左的看法，理事鮑曼主張對進一步降息要審慎而為，另兩位官員庫克和柯林斯則認為有必要繼續逐步降息。

鮑曼周三在佛羅里達州一場談話中說：「我傾向於降低政策利率時審慎而為，以便評估離終點還有多遠，一面也承認通膨尚未達標，並密切關注勞動市場的變化。」

鮑曼9月曾反對Fed次降息2碼（0.5個百分點），這是近20年來在貨幣政策委員會中首次有理事表示異議，她主張較小幅度的調整。不過，她本月和同 僚一樣無異議支持降息1碼（0.25個百分點），將基準利率降到4.5%至4.75%的範圍。

另一位理事庫克則以通膨已有進展及勞動市場穩健為由，主張逐漸降息至更中性的水準。

庫克認為，Fed就業和通膨目標面臨的風險「大致平衡」。她預料利率是往向走的，但降息的「幅度和時機」將取決於未來的數據和經濟前景。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯也表示，有必要進一步降息，但決策者應謹慎行事，避免行動太快或太慢。

她在密西根大學福特公共政策學院一個場合表示，「雖然最後終點還不確定，但我認為還需要進一步放鬆政策，因為當前的政策至少仍具有一定限制性」。

她也表示，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）對於處理通膨和就業風險處於有利形勢，並重申利率並非處於預設路徑。

Fed 通膨 降息 風險

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