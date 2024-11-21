為何Nvidia財報後一度重挫5%？貪婪投資人認為僅是「非常好」還不夠

儘管輝達（Nvidia）公布上季營收幾乎增加一倍，本季營收財測也略高於分析師預期，但盤後股價一度重挫達到5.5%，稍後跌幅再慢慢收斂，凸顯出投資人對輝達抱持著「超高標要求」，也就是Nvidia營收預估沒有達到市場的最高期望。

Nvidia周三（20日）表示，在截至2025年1月底止的第4季度營收預期達375億美元，雖然高於彭博彙編分析師平均預估的371億美元，但市場最高的期望值達到410億美元。

彭博資訊分析Nvidia財報，指出好消息在於，AI仍在蓬勃發展。不但成本正在降低，要產生AI的技術也變得更容易，而且為了利用AI而被創建的公司生態系統也持續成長。Nvidia本身仍然是一家令人讚賞的公司，但隨著公司估值變得高昂，投資人要求接近「奇蹟般」的財報結果。Nvidia僅僅只是交出「非常好」的財報也不能令投資人滿足。

輝達本益比已超過50倍 接近歷史最高水準

畢竟，在這次財報公布之前，Nvidia股票的本益比已經超過50倍，遠高於過去兩年的平均37倍，接近歷史最高水準。這對於愈來愈依賴Nvidia帶動大盤上漲的美股標普500指數來說，無疑是個挑戰。

市場上有人認為，在淘金潮中，最賺錢的是賣鏟子的人。Nvidia正推出新一代「鏟子」，也就是Blackwell系統，會讓AI運算過程更有效率，進而強化對該公司Blackwell的「驚人」需求。確實，Nvidia的資料中心營收比去年同期成長超過一倍，達到308億美元，整體業務營收也成長94%。儘管如此，Nvidia的盤後股價在財報公布後起初一度下跌多達5.5%，稍後跌幅收斂至2%左右。

欠缺Blackwell出貨狀況細節 供不應求問題限縮成長空間

彭博的分析指出，部分原因可能在於欠缺Blackwell系統推出的具體細節，而這套系統在本季已經開始出貨。Nvidia表示，預期第4季會帶進以數十億美元計的營收，而且在未來幾季會帶進更多營收。然而，Nvidia對本季營收的預期並不特別令市場振奮，該公司也承認無法生產足夠多的Blackwell晶片來滿足客戶需求。這限縮了營收成長的空間，而這也不只是Nvidia的問題。不過，對投資人來說，這也代表著機會。

輝達執行長黃仁勳表示，「世界上幾乎每家公司似乎都參與了我們的供應鏈」。這項新技術代表著全球價值1兆美元的資料中心和電腦系統需要升級。為了滿足對新晶片的需求所需的產能擴張，為Nvidia的供應商及其投資人帶來更多機會，包括台灣的台積電、鴻海、美國光纖連接器製造商安費諾（Amphenol）等其他業者。