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高盛CEO看好川普執政 資本市場更獲提振

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
高盛（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）。 路透
高盛（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）。 路透

高盛執行長蘇德巍（David Solomon）表示，川普行政團隊預期會實施的政策，可望進一步提振目前已有改善的資本市場

蘇德巍周三（20日）在CNBC的訪談中說，「我認為，促進資本市場會更加速」，「我們看到在我們的業務當中，以及我和客戶的談論，經過等待估值開始有動靜、時間推移之後，大家已經準備好要更加活躍」。

美國多家大型銀行的股價，在川普勝選後大漲，因為市場預期大銀行將會是川普的監管方針與稅務改革的最大受益者之一。高盛股價就在川普贏得白宮寶座的第二天，漲逾13%至歷史高點。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）也說，預期川普執政下，監管環境會較寬鬆，銀行家們興奮地手舞足蹈。

蘇德巍強調，高盛積壓的工作現在看到開始在動了，正在進行中的業務有進展，「我確實認為2025年，我們將會有更強勁的資本市場」。

CNBC對蘇德巍的訪談議題廣泛。蘇德巍提到，他還沒有和川普直接談話；對於川普尚未公布的財政部長人選，蘇德巍打趣地說，他實際上是支持戴蒙出任的，「因為我希望看到摩根大通的領導階層轉換」。不過川普早已表示，財長不考慮戴蒙。

蘇德巍說，「有非常多好的人選」，「我興奮要看總統選擇了誰，而且期待與新政府整個經濟團隊推動政策時，一起合作」。

團隊 川普 資本市場

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