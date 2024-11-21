Nvidia財報優預期 新晶片已全面量產 但財測未超越最樂觀預測

輝達（Nvidia）周三發布聲明說，上季銷售激增，利潤幾乎翻倍，展現人工智慧（AI）熱潮的實力。但部分投資人期待更亮麗的財測，且在2026財年度，新一代晶片Blackwell的產量雖將增加，卻將受到一定的限制， 「會有好幾季」供不應求。輝達股價在盤後交易下跌近3%到142.01美元。

在截至10月27日的上季，銷售額為351億美元，較去年同期成長94%，高於FactSet訪調分析師預期的332.5億美元。剔除部分項目，每股盈餘81美分，分析師的預期是74美分。

輝達最大部門、資料中心部門的營收，較一年前的308億美元增加了一倍，已超過兩家最接近的競爭對手，英特爾和超微（AMD）。

但該部門的連網營收持續下滑，且業務比以往更依賴一小部分客戶：雲端服務供應商。這群客戶包括微軟和亞馬遜旗下的AWS等公司，占資料中心營收的 50%，高於前一季的45%。投資人希望這個數字下降，以顯示AI的使用正在經濟體系中普及。

執行長黃仁勳在新聞稿中表示，「AI時代已全面來臨，推動全球向輝達運算轉移」，「市場對Hopper的需求，以及對已全面量產的Blackwell的期待，都令人難以置信」。

展望

本季營收的展望也略高於預期，輝達估計大約是375億美元，優於市場共識371億美元，不過，預估區間的最高值是410億美元，顯示投資人對AI的熱情可能超越了現實。

投資人今年推動輝達股價大漲200%， 使其成為全球市值最高公司，但這家AI晶片製造商難以滿足市場對其產品的所有需求，且今年的生產製造一再碰到挑戰，延緩新產品的推出。

Emarketer分析師Jacob Bourne在一份報告中表示：「圍繞Blackwell產能提升與客戶集中度的關鍵問題，仍是主要疑慮。2025年幾無執行失誤的空間。」

輝達自1993年由黃仁勳領導創立以來，兩年間以驚人速度晉升為半導體頂尖公司，它開發的晶片原本是為了改善電腦繪圖，但非常適合AI工作，大型科技公司於是開始投資數百億美元打造先進的AI工具。市場對輝達晶片的需求如此龐大，輝達跟不上，它的晶片成為科技產業中最令人垂涎的產品。

但輝達愈來愈難維持營收的超幅成長。在截至4月底的那一季，輝達營收成長超過三倍，在之後的兩季，成長速度則有所減緩。

挑戰

輝達的競爭對手包括超微（Advanced Micro Devices）在內來勢洶洶，超微預計今年將銷售50億美元的AI晶片，而其他AI晶片新創公司也提供新穎的運算方法，支撐最先進的AI模型。還有亞馬遜和Google在內的一些輝達大客戶也在努力開發自己的AI晶片，以減少對輝達的依賴。

由於輝達在市場的霸主地位，歐洲和美國的反托拉斯監管機構正密切注意輝達業務： 分析師估計，輝達在AI晶片市場的占有率超過了80%。

為了保持優勢，Nvidia 正積極開發新的市場和晶片用途，包括藥物發現應用、人形機器人，以及推動各國投資其AI基設。輝達預計所謂的主權AI投資，將使其銷售額從去年的零增加到今年的100億美元。

根據道瓊，輝達財報後股價表現經分析顯示，自2014年以來，該股平均上漲3.75%，43個交易日裡有27個交易日收盤上揚。