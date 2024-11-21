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美元連跌二日後反彈 日圓走貶

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數周三上漲，投資人持續評估烏克蘭和俄羅斯之間的緊張局勢。路透
美元指數周三上漲，投資人持續評估烏克蘭和俄羅斯之間的緊張局勢。路透

美元指數周三上漲，隨著投資人持續評估烏克蘭和俄羅斯之間的緊張局勢，美國公債和避險貨幣的買盤有所消退。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.5%至106.680。美國10年期公債殖利率一度上漲4個基點至4.44%，隨後回落；疲軟的20年期國債招標也支撐了殖利率。

歐元兌美元貶值0.5%，報1.0542美元。

美元儘管最近升勢暫歇，自美國大選以來仍大漲約3%，因為市場漸漸預期聯準會（Fed）可能會放緩降息路徑，擔心川普的政策可能會使通膨復燃。

最近幾周，市場對降息路徑的預期有所收斂，芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算Fed在 12 月會議上降息 25 個基點的機率為 52%，低於一周前的 82.5%。

周三，Fed官員鮑曼和庫克對美國貨幣政策的走向提出了相左的看法，其中一人提到了對通膨持續憂心，另一人則表示相信物價壓力將繼續緩和。

日圓兌美元貶值 0.5% 至 155.44日圓。

10月初以來，日圓兌美元貶值9%，最高達到156.74，上周自7月以來首次升破156關口，引發了日本當局可能再次採取措施支撐日圓的可能性。

日圓近期走軟至三個月低點，這提升了交易者對日本央行可能做出鷹派轉變的預期，因為日圓正接近7月份促使日本央行進行干預的價位。

有報導說烏克蘭首度向俄羅斯境內的軍事目標發射英製飛彈之後，市場內出現了日圓買盤。

Fed 日本央行 美國大選

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