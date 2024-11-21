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貨櫃運價大漲帶旺 以色列以星航運上季營收翻增逾一倍

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
ZIM是總部設於以色列海法的海運公司。美聯社
ZIM是總部設於以色列海法的海運公司。美聯社

以色列國際航運公司以星航運（ZIM）20日公布，第3季營收年比大增117%至27.7億美元，優於分析師預期的24.3億美元，消息帶動股價在盤中一度大漲超過12%，但隨後漲勢消退，收盤漲幅為0.86%。

以星航運上季營收暴增，是由運費和載運量增加所帶動，上季載運量為97萬個20呎標準櫃（TEU），年比增加12％，每個貨櫃平均運費為2,480美元，比去年同期提高118％。

經調整後的息稅折舊攤銷前獲利年比大增626％，至15.3億美元，利潤率為55％，遠高於去年同期的17％。

以星執行長格里克曼（Eli Glickman）表示，強勁的運費、運力提升和更佳的成本控制，提振了利潤。

以星航運上調全年獲利預估，同日宣布配發特別股息每股3.65美元。

以色列 貨櫃 運費

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