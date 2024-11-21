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台積電ADR下跌0.7% 較台北交易溢價19.4%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。歐新社
台積電。歐新社

台積電ADR周三（20日）下跌0.7%，收在188.36美元，較台北交易溢價19.4%。費城半導體指數跌0.7%，輝達跌0.8%。輝達盤後再跌2%，本季業績展望略高於預期，但未能達到部分投資人的最高預期。

那斯達克綜合指數下跌21.32 點，跌幅 0.1%，收在18,966.14 點；道瓊工業指數上漲 139.53 點，漲幅 0.3%，報 43,408.47 點；標普500指數微漲 0.13 點，報 5,917.11 點，道瓊工業指數和標普500指數尾盤上揚。

台灣加權股價指數昨天下跌160.44點，收在22,688.36點。台積電（2330）跌1.4%收在1,025.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 158.58 -1.01 155.00 2.31

中華電 CHT 122.64 -0.79 122.50 0.11

台積電 TSM 1,224.15 -0.69 1,025.00 19.43

聯電 UMC 44.19 -2.58 44.90 -1.57

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 標普 那斯達克

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