金價連漲三天反映避險需求 油價收低因美國庫存超預期

國際油價周三（20日）收低，因數據顯示美國上周原油和汽油庫存增幅超過預期，但市場對俄烏戰爭升級的擔憂限制了油價跌幅；金價連續第三天上漲，交易者在消化俄烏戰爭最新進展之際湧入黃金避險。

油價跌幅在1%以內

布蘭特原油1月期貨結算價下跌0.50美元，跌幅0.68%，報每桶72.81美元。

周三到期的12月美國西德州原油期貨結算價下跌0.52美元，跌幅0.75%，報68.87美元。交投更為活躍的1月美國原油期貨結算價下跌0.49美元，跌幅0.71%，報68.75美元。

美國能源資訊局（EIA）的數據顯示，上周美國原油和汽油庫存增幅超過預期，這對油價構成壓力。

挪威石油業者Equinor表示，在遭遇停電後，該公司北海Johan Sverdrup油田已經恢復全部產能，這進一步增加了供應。

麥格理能源策略師在報告中表示，世界最大原油進口國的需求持續疲軟，中國宣布的經濟刺激措施未能在短期內推動石油需求成長。

俄羅斯和烏克蘭之間的衝突，以及對未來石油供應受擾的擔憂，為油價提供底部支撐。

Again Capital合夥人John Kilduff表示：「供應方面的這些風險勢必會支撐價格，並在一定程度上抵銷對全球需求前景的擔憂。」

三位熟悉討論情況的石油輸出國組織（OPEC+）消息人士說，全球石油需求疲軟之際，OPEC+可能會在12月1日的會議上再次延後增產，全球供應可能會進一步受到擠壓。

金價連漲三日並觸及一周最高

現貨黃金價格上漲0.7%，報2,650.6美元，盤中稍早曾觸及11月11日以來最高；美國黃金期貨收高0.8%，結算價報2,651.70美元。

地緣政治緊張局勢加劇，俄羅斯總統普亭降低使用核武器因應更廣泛常規攻擊的門檻。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示：「顯然，這推動了避險意識。」「我確實看到最近幾周逆相關性重新顯現，並認為美元走強是黃金未來的一個不利因素。」

現貨銀下跌0.9%，至每英兩30.92美元；白金跌1.8%，至956.87美元；鈀金跌1.8%，至1,016.73美元。