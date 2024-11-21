科技股率那斯達克走低 NVIDIA盤後公布業績後續跌

美國股市那斯達克綜合指數周三收低，在輝達（NVIDIA）業績展望未達最高預期後繼續走低。

那斯達克綜合指數下跌21.32 點，跌幅 0.1%，收在18,966.14 點；道瓊工業指數上漲 139.53 點，漲幅 0.3%，報 43,408.47 點；標普500指數微漲 0.13 點，報 5,917.11 點，道瓊工業指數和標普500指數尾盤上揚。

費城半導體指數跌0.7%，輝達跌0.8%，台積電ADR跌0.7%。輝達盤後跌2%，因本季業績展望略高於預期，但未能達到部分投資人的最高預期。

俄烏緊張局勢也打壓了市場信心。烏克蘭首次向俄羅斯境內的軍事目標發射英製巡弋飛彈。

華爾街恐慌指數VIX 躍升至18.79，隨後回落至17.24，仍處於11月5日美國總統大選以來最高水準。

在強勁的經濟數據和持續通膨跡象的影響下，交易者擴大對聯準會（Fed） 12 月開會維持利率不變的押注。

D.A. Davidson財富管理研究總監James Regan說：「在昨天成長股和科技股強勁上漲之後，今天市場的防禦性更強了一些。也許是輝達財報公布前的保守看法，或者是對作為消費風向的Target做出廣泛反應。此外，烏克蘭和俄羅斯的緊張局勢以及美國撤離使館也引發了更多的地緣政治疑慮。」

Target 暴跌21.4%，該零售商預料購物季銷售額和獲利低於華爾街預期，而第3季業績也不及預期。消費類股 是跌幅最大的板塊，下跌了 0.6%。

Sarasin & Partners首席經濟學家Subitha Subramaniam認為，市場依賴單一股票來推動大盤上漲，令人憂心。她說：「市場健康與否取決於單一公司的業績，這本身就表明市場存在一定的脆弱性，」她表示，「他們超預期就足夠了嗎？還是他們大幅超預期才夠？我們緊盯執行長的每一個聲明」。

特斯拉（Tesla）和亞馬遜（Amazon）等成長股分別下跌了 1.15% 和 0.85%。

隨著比特幣漲至9.4萬美元以上，加密幣股也隨之走高，MicroStrategy 大漲10%，MARA Holdings 上漲13.9%。