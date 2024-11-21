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AI晶片銷售強勁 輝達財報財測超預期

中央社／ 紐約20日綜合外電報導
輝達（Nvidia）第3季財報，超出市場預期。 路透
輝達（Nvidia）第3季財報，超出市場預期。 路透

美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）今天在美股盤後公布第3季財報，由於其高性能AI晶片銷售強勁，公司營收和利潤超出分析師預期。

雅虎新聞（Yahoo! News）報導，輝達第3季財報調整後每股盈餘（EPS）為0.81美元，超出分析師預期的0.74美元，其營收達351億美元，高於分析師預期的332億美元。

路透社報導，輝達預估第4季營收達375億美元，上下浮動2個百分點，高於倫敦證券交易所集團（LSEG）分析師預估平均370.9億美元。

NVIDIA 分析師 美國 美股 輝達

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