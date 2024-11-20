AI鉅子奧特曼的領導哲學曝光！竟與賈伯斯、巴菲特不謀而合？

OpenAI公司執行長奧特曼奉行「精簡目標、勇於說不」的領導哲學，外界認為，這與賈伯斯、「股神」巴菲特等大咖的理念相互輝映。

Business Insider報導，當奧特曼在最新一期的「20VC」播客節目中，被問及OpenAI的產品長威爾時，他說，威爾是「傑出」產品領袖的典範。

奧特曼說，關於威爾，「我想到的第一個詞彙是紀律。再來是專注，例如聚焦於我們將否決的事項，試圖從用戶的角度出發，來放行或否定某個事項」。

奧特曼說，OpenAI的產品團隊極力避免陷入「奇幻夢境」或追求這類目標，這樣的策略，與蘋果已故共同創辦人賈伯斯不謀而合。

賈伯斯傳記作者艾薩克森在哈佛商業評論撰文指出，賈伯斯在拜訪Google創辦人佩吉時曾說，「我強調的首要事項就是專注，你要專注在哪五項商品？選定後去蕪存菁，因為剩餘的事項會拖累你」。

在回鍋蘋果董事會後，賈伯斯最著名的作為，就是把年度目標縮減到僅剩一個。賈伯斯也曾說，當許多企業會列出十項年度目標時，聰明的企業會壓縮到只剩「三或四項」，「這就是我的作法，我拿出一張紙，然後我會自問，『如果我的公司明年只能做一件事，那會是什麼？』，然後我們便把其他事項結束掉」。

奧特曼2014年在史丹福大學的系列講座「如何創立新創公司」中，也呼應了賈伯斯的說法；奧特曼說，「專注至為緊要」，尤其是對創辦人而言。

他說：「創辦人要做的就是設定目標，創辦人所關注的、以及認定的目標，都將成為公司鎖定的方向。」

若要聚焦於特定目標，就必須勇於說不。奧特曼說，許多創辦人必須留意，不要事事都說好，「你在100次當中，說不的次數會達到97次」。

在1997年的蘋果全球開發者大會上，賈伯斯曾說，若要專注目標，就是要勇於說不；就連其他企業高管也都認可說不的藝術，包括「股神」巴菲特。

執掌波克夏公司的巴菲特說，「成功人士與超成功人士的差別在於，超成功人士幾乎事事都說不。」

不過，Business Insider報導指出，在OpenAI朝傳統獲利模式靠攏之際，奧特曼近年來點頭放行的事項也增多。OpenAI近期對付費用戶開放即時搜尋功能、向好萊塢片廠兜售文字轉影像AI工具Sora、並推出進階語音模式，不一而足。