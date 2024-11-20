輝達財報要來了 有哪些看點？

本周國際金融市場的重中之重終於要來臨，輝達（Nvidia）公司預定台灣時間21日凌晨5:30左右公布財報。

回顧之前一季的財報公布時，輝達的銷售額和利潤年增率均超過一倍，超出預期，但這仍沒有打動投資人，該公司股價大跌約6%，原因是投資者對該公司的利潤率以及科技業對其在晶片的巨額投資的可持續性，提出質疑。 所幸這種疑慮並未持續太久，輝達的股價很快回到原有的上漲軌道。繼2023年暴漲兩倍多之後，今年至今又再上漲近兩倍。

對這份財報投資人究竟關注的是哪些部分？以下綜合FactSet和Visible Alpha等的數據整理如下：

上季財報（截至10月底，年度第3季）：

‧營收：分析師平均預測331億美元，比前一季增長10%，比去年同期成長82%，但這是六季以來最小增幅

‧EPS：分析師平均預測，每股盈餘（調整後）為75美分，年增86%，但增幅低於前一季的152%

‧毛利率（調整後）：75%，前一季為75.7%

本季財測（截至2025年1月底，年度第4季）：

‧營收：分析師平均預測為370億美元，但也有人喊到390億-400億美元

‧毛利率（調整後）：73%

‧Blackwell：摩根士丹利分析師預測，輝達最受期待的產品Blackwell本季營收將在50億-60億美元之間，Piper Sandler的分析師則預估可達50億-80億美元。Spear Invest創辦人兼投資長Ivana Delevska更樂觀，預測Blackwell本季可為公司創造120億-130億美元營收