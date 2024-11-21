川普擬加徵關稅 美企囤貨想辦法避稅

美國企業再度祭出川普第一任內用過的策略：趕在加徵關稅前囤積進口產品。他們也考慮要如何因應關稅的影響：是否有辦法漲價？是否需要物色中國大陸以外的供應商？

據國際貨幣基金（IMF）分析，川普2018年對中國大陸發動貿易戰時，美國業者連忙在關稅實施前提前進口。結果美國對大陸貿易逆差先在2018年擴大，2019年再下降。

上個月大陸出口激增。有些經濟學家認為，多少是因為美國選舉結果不明下美企提前進口所致。大陸10月出口較去年同期成長近13%，遠高於9月的2.4%增幅。

大陸仍是全世界最大貨品出口國，美國是最大買家。去年，美國業者採購約4,300億美元的大陸商品，以電腦和電子產品為主。

川普能否如願將大陸產品關稅全面提高到60%，部分經濟學家感到懷疑。高盛經濟學家預測，就有效稅率而言，對大陸額外增加的關稅可能平均增加20個百分點。除對大陸貨品加稅，川普還提議對所有國家進口商品加徵10%到20%的關稅。