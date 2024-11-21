印尼穩匯 降息空間有限

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

印尼央行如預期維持基準利率不變，強調美國選後政治發展升高全球風險，可能吸引資金回流美元資產、使印尼盾匯率承壓，因此今後印尼進一步降息空間有限，將以穩定匯率為主。

印尼央行的決定凸顯出川普勝選後新興市場央行面臨的共通挑戰：必須將國內成長顧慮暫擱一邊，把穩定匯率置於首位。

印尼央行20日維持基準利率在6.0%不變，一如彭博資訊訪調36位經濟學家中的27人所料，其餘分析師原以為會降息1碼（0.25個百分點）。隔夜存、放款利率也未調整。央行總裁瓦瑞耀說：「貨幣政策焦點正導向強化印尼盾匯率穩定性，免得受美國政治發展推升的地緣政治及全球經濟不確定性衝擊。」他直言：「我們原先認為降利率空間寬廣，現在似已變窄。」

印尼央行9月已降息1碼，瓦瑞耀表示，會持續評估進一步降息的可行性，但全球情勢瞬息萬變，已使降息空間比原先「更有限」。

印尼盾對美元自10月初走貶至今，20日進一步貶向重要支撐關卡16,000盾兌1美元，但仍高於6月觸及的2024年低點。瓦瑞耀表示，正密切關注美國總統當選人川普提高關稅與擴大支出的後續發展。

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