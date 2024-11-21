美企高層套現 選後大賣股

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
川普當選美國總統後帶來一波股市行情，不少美國企業高層主管趁機大賣手上持股，套現獲利。 （路透）
川普當選美國總統後帶來一波股市行情，不少美國企業高層主管趁機大賣手上持股，套現獲利。 （路透）

賣出自家公司股票的美國企業高層主管人數創紀錄，從高盛、特斯拉、甚至到美國總統當選人川普的川普媒體公司，美國企業內部人士正趁著美國大選後股市大漲出脫持股，大力套現。

根據VerityData的數據，所謂的內部人士賣股比率已經攀升至20多年來的紀錄高點。這些高層主管出脫持股的背後因素，包含一次性的獲利了結交易，以及透過高層主管自動交易機制進行的定期賣股。

雖然內部人士賣股票並不罕見，尤其是早在川普勝選前，股市就已屢創新高，但在11月5日大選後美股飆漲，更讓企業高層主管能從川普即將重返白宮而大賺一筆。

美國金融業內部人士最近一次賣股比率像目前如此之高，是2016年11月的事，當時正好也是川普第一次選上總統。製造業內部賣股比則是寫2017年來最高水準。

以高盛為例，公司執行副總裁羅傑斯、財務長柯爾曼等四位內部人士自11月6日以來賣出逾2,800萬美元的自家股票；自大選日以來，高盛股價大漲12%。投資銀行Evercore的副董事長海曼則是首度出售持股，套現超過4,000萬美元。該銀行發言人說，海曼的售股純粹是為了遺產規劃。

特斯拉財務長塔尼亞和董事威爾森-湯普森自大選以來分別出脫200萬和3,460萬美元的自家公司股票，20日再傳出連董事長也在選後出脫持股，3,500萬美元入袋；自大選以來，特斯拉股價已大漲35%。

 一些川普的忠實支持者也趁選後股市飆漲套現。例如川普媒體公司的三位主管，自8日至今總計出脫了1,620萬美元的持股。

VerityData研究副總裁席佛曼表示：「隨著年底逼近、選舉結果出爐，我們見到這股龐大的拋售潮。」相較下，在今年前三季，企業內部人士賣出股票的量低於平均值。

內部人士出脫持股，通常是企業表現的晴雨指標，而投資人與分析師也密切留意主管買賣股票動向，尋找未來業績蛛絲馬跡。不過，席佛曼表示，在市場大漲、高層主管時常賣出持股的情況下，賣股趨勢就不再是股市走勢的指標，「以具有預測性的預測角度而言，一般來說，內部人士會提前大約二至三季提前賣股。當他們開始見到市場泡沫時，他們就會試著更積極套現。」

主管 川普 美國大選

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