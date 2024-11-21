ECB示警：AI資產恐泡沫化 將威脅金融系統穩定

歐洲央行（ECB）20日警告，美國可能加徵關稅，提高全球經濟遭受傷害性衝擊的風險，且威脅金融系統穩定；此外，投資集中於少數公司，顯示人工智慧（AI）有關的資產價格泡沫，也許正逐漸膨脹。

美國總統當選人川普，揚言要對進口商品加徵關稅。對此歐洲央行在半年度的「金融穩定報告」中指出，倘若美國新稅上路，貿易壁壘提高，會削弱全球金融系統。ECB副總裁戴金多斯說：「伴隨地緣政治和政策不確定性的是，全球貿易緊張升溫，拉高尾部事件風險」。

報告寫道，投資人似乎低估相關挫折的可能性之際，關稅提高可能會對全球經濟成長、通膨、資產價格，造成負面效應。股票風險溢價降至空前低點，歐美企業債殖利率利差相對收窄，跡象指出，投資人也許低估了不利情境的可能性與衝擊。

ECB金融穩定報告要點

另一方面，歐洲央行提醒，少數幾家科技公司，在整體股市市值的占比極高，也威脅到金融系統穩定，要是其中一兩家業者的財報或產品開發令人失望，可能會帶來廣泛衝擊。

報告說：「高估值和風險集中，使金融市場容易出現突然的劇烈調整，尤其是股市」，「近來的市場修正，未能消除股市估值過高，或潛在AI資產價格泡沫的憂慮。」

此外，歐洲央行還說，要是歐元區無法提振成長、降低公共債務、改善政策不確定性，也許會再次爆發債務危機。法國和德國的10年期公債殖利率利差，是衡量投資人焦慮的指標，此差距本月觸及0.78個百分點，逼近今夏法國國會大選前的12年高點。

歐洲央行說，成長力道低迷等經濟成長阻力，導致債務水位和預算赤字高漲，更有可能重燃對債務持續性的擔憂。

十多年前歐債危機時，外界擔心希臘的金融穩定，導致歐元陷入不安，最後是當時的歐洲央行總裁德拉基，喊出「不計代價」避免歐元區垮台後，才緩和情勢，讓希臘勉強躲過倒債。

與此同時，德國央行總裁納吉爾20日也示警，世界瀕臨地緣經濟破碎化的重大升級。國際摩擦加劇，恐怕會帶來更大的通膨壓力，或提高消費者物價上揚的波動性，央行也許得上調貸款成本因應。