都在等輝達財報…美股早盤漲跌互見 福特宣布將在歐洲裁員4000人

市場緊盯即將在美股盤後發布財報的輝達，觀望氣氛濃厚，美股大指數20日早盤漲跌互見。

道瓊工業指數上漲60點或0.2%，標普500指數跌0.3%，那斯達克綜合指數跌0.4%，費城半導體指數挫0.9%，台積電ADR跌1.4%。

輝達將在台灣時間周四清晨5點左右公布財報，投資人將審視輝達的業績，衡量這家全球市值最高的公司可否延續AI支出催動的強勁漲勢。選擇權交易人士正為輝達公司市值上下波動近3,000億美元做準備，輝達的選擇權交易情況意味著財報公布後，股價可能大漲或大跌8.5%。輝達20日早盤下跌1.2%。

其他個股方面，目標百貨20日早盤重摔20%，因該公司上季銷售持平，並調降全年展望。

福特汽車20日宣布，將在歐洲裁員4,000人、約歐洲14%的員工，要裁減的職位主要集中在德國和英國，這波裁員將在2027年底前完成。福特20日美股早盤跌1.5%。

康凱斯特（Comcast）則跌0.5%。該公司此前宣布計劃分拆其有線電視網路，包含MSNBC和CNBC，這項行動預計要花一年時間左右。