精品業救星！日本低調撐買氣 觀光客不買換本地人買

對精品業者來說，在其他國家的消費者減少購買昂貴名牌商品之際，日本仍是讓他們累積財富之地。分析師說，日本國內的需求前景和多年來一樣樂觀，原因在於實質薪資增加、股市表現強勁，鼓勵了當地民眾支出。

道瓊社報導，今年稍早，在日圓疲軟、大批陸客湧進下，日本的奢侈品市場獲得提振，但這兩股趨勢此後都不再延續。法國精品集團LVMH就把第3季營收下滑2%，歸咎於「日本成長幅度較低」，而開雲集團也特別點名日本，以及整個亞太地區，說是銷售在同期趨緩的「主因」。

不過，日本國內市場料將延續買氣，可能意味著在精品業者找出其他關鍵市場如何重整旗鼓時，還是有穩定的營收來源。Prada執行長Andrea Guerra說：「作為一個主要市場，日本的業績較7月底有些趨緩，但仍大有可為。」

日本長期是東亞的精品大本營。Lartisien指出，東京去年擁有的精品專賣店，比全球其他城市還多。這還沒算到因年經世代追求永續時尚的需求日增而出現的二手精品店。

日圓今年上半年兌其他貨幣貶值，讓這個市場更有吸引力，特別是在自家對抗經濟不景氣的中國大陸消費者。因為換匯的關係，精打細算的買家到日本，會發現他們的預算進一步提高。例如LV的Zippy錢包，7月中旬在日本的官網上的售價為11萬4,400日圓，相當於780美元；同樣的款式於同個時間點在美國要價865美元，中國大陸則是970美元左右。

與此同時，精品業者也持續調漲價格，以抵銷日圓換回歐元的匯損，這可能讓潛在買家縮手。然而，這可能不影響日本買家。根據瑞銀的全球財富報告，該國2023年擁有300萬個百萬富豪，是全球第五多的國家，這個數字到2028年預計還會增加28%。

這些高淨值的買家，是奢侈品業者的客群，當地專家說，這值得額手稱慶。Synnovate執行長Timothy Connor表示：「日本顧客非常難被推銷，但一旦成功，他們會變得老主顧，可能是全球最死忠的顧客。」

日本人對高檔購物的興趣，從當地零售銷售數據中可見一斑。日本百貨公司協會的數據顯示，通常被視為奢侈品消費指標的百貨公司銷售額已一連31個月成長。像是愛馬仕感謝「當地客戶的忠誠」，因為這推動了該公司第3季日本銷售額按固定匯率計算年增23%。

開雲也說，日本顧客第3季的潛在需求較第2季有些微改善，儘管觀光客推動的銷售成長速度放緩。

牛津經濟研究院的資深日本經濟學家Norihiro Yamaguchi指出：「在薪資上漲、財富效應帶動下，我們預期高所得家庭的消費活動可能維持堅挺。」

報導指出，日本可能不是精品業者在全球業績令人憂心時的萬靈丹，但這個市場已展現韌性，對需要更多客戶和好消息的精品業來說，日本持續繳出亮眼表現。