日民眾不滿高通膨 日銀稱與「高齡化」有關：防財富世代分歧

在日本選民正對數十年來最高的通膨和下滑的實質薪資感到不滿之際，日本銀行（央行）的最新研究報告卻為其通膨目標提供新的辯解。日銀表示，正因為日本的高齡化社會，才需要用物價成長來防止不利經濟成長的財富世代分歧。

彭博資訊報導，日銀20日發布報告表示，「下滑的通膨率可能會對年輕人造成更多傷害和削減資本累積，並進而導致減少產出和社會福利。」這份由日本經濟研究中心主任研究員小田剛正所寫的報告表示，這個觀點並不一定反映日銀的官方立場。

這份報告表示，「人口的老化可能放大通貨緊縮的負面效果，一部分是因為老年人在人口中的比重升高，而他們對於保有資產具有較強的偏好，同時也對年輕人造成額外負擔」。

如果老年人在通縮期間持續以現金或銀行存款的方式持有資產，那將會限制經濟體內的資金流動，使他們的生活比年輕一輩相對要好，年輕世代將更難確保累積財富所需的薪資上漲。

據日銀每季的資金流向報告，日本家庭的資產約有50.9%是以現金或存款的方式持有，比率是美國的逾四倍；只有約14.2%資產是投資在股票，遠低於美國的40.5%。

日銀報告表示，這份研究的結果「為在高齡化社會下追求和維持正通膨率提供了理由，也暗示（非傳統）貨幣政策對日本家庭和企業造成的鼓勵投資效果，可能已比不上鼓勵儲蓄」。

這個結論指出，比起央行購買資產或負利率，正利率是推動民眾投資的更有效方式。