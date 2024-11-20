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坐擁22座金盃！含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第2高

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
「紅土之王」納達爾19日在台維斯杯八強賽的職業生涯最後一舞惜敗後，正式告別網壇。路透
「紅土之王」納達爾19日在台維斯杯八強賽的職業生涯最後一舞惜敗後，正式告別網壇。路透

西班牙網球名將納達爾19日在台維斯杯八強賽惜敗後，正式告別網壇。他坐擁22座大滿貫金盃，僅次於喬科維奇的24座，是這項運動最大的贏家之一，同時也是賺最多錢的其中一名網球選手。

CNBC報導，自納達爾2001年以14歲之齡展開他的職業生涯以來，已累積不少勝利和獎金。根據ATP的數據，他的生涯總獎金為1億3,494萬6,100美元，是史上第二高的網球選手，高於費德勒的1.3億美元，僅次於喬科維奇的1.85億美元。

就目前而言，無人可以威脅他總獎金史上第二高的位置，因為名列第三的費德勒2022年就退休了，排第四的穆雷則在今夏宣布退休。在其餘的選手中，茲維列夫 （Alexander Zverev）是最接近趕上納達爾的人，但會面臨艱鉅的任務，因為他還必須取得略少於9,000萬美元的獎金，才能超越納達爾。

納達爾在球場上的成功，也幫助他場外賺不少錢。富比世估算，這位14度在法網封王的男人，過去23年透過代言、出席和其他商業活動賺得4.15億美元。他擁有一長串的合作品牌，包含Nike、起亞汽車、Richard Mille等公司。

納達爾在退役演說中說，「事實上，沒人想來到這一刻。我不是不想打網球了，而是我的身體不能再打了，所以我必須接受這個情形」。

富比世 納達爾 西班牙

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