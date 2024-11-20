越南刺激消費拚經濟 財政部提議8%增值稅優惠再延半年

越南在COVID-19疫後將部分商品與服務的增值稅稅率從10%下修至8%，這項措施將於今年底結束。越南財政部提議，盼8%優惠稅率再延半年至2025年年中，以刺激消費帶動越南經濟成長。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南財政部正在建議越南國會制訂關於減免增值稅（VAT）的決議草案。希望部分商品與服務的8%增值稅優惠稅率能繼續適用至2025年6月底。

專家意見指出，這一措施有助刺激需求和增加消費。財政部表示，這項政策將幫助生產和經營活動快速復甦，為國家經濟作出貢獻。

越南國會日前通過決議，將2025年的經濟成長目標訂在6.5%至7%，並爭取達到7%至7.5%。

越南雖然設定高經濟成長目標，但官方同時坦言，由於全球經濟形勢仍不穩定，消費和公共投資支出未達預期。因此，越南財政部認為，需要更多的措施來支持企業、民眾和經濟，以繼續維持復甦和成長的趨勢。

越南政府2022年祭出8%增值稅優惠稅率，目的是為了支持民眾和企業從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復甦。這項政策在過去兩年多來數次延長直到今年年底。