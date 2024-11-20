越南刺激消費拚經濟 財政部提議8%增值稅優惠再延半年
越南在COVID-19疫後將部分商品與服務的增值稅稅率從10%下修至8%，這項措施將於今年底結束。越南財政部提議，盼8%優惠稅率再延半年至2025年年中，以刺激消費帶動越南經濟成長。
網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南財政部正在建議越南國會制訂關於減免增值稅（VAT）的決議草案。希望部分商品與服務的8%增值稅優惠稅率能繼續適用至2025年6月底。
專家意見指出，這一措施有助刺激需求和增加消費。財政部表示，這項政策將幫助生產和經營活動快速復甦，為國家經濟作出貢獻。
越南國會日前通過決議，將2025年的經濟成長目標訂在6.5%至7%，並爭取達到7%至7.5%。
越南雖然設定高經濟成長目標，但官方同時坦言，由於全球經濟形勢仍不穩定，消費和公共投資支出未達預期。因此，越南財政部認為，需要更多的措施來支持企業、民眾和經濟，以繼續維持復甦和成長的趨勢。
越南政府2022年祭出8%增值稅優惠稅率，目的是為了支持民眾和企業從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復甦。這項政策在過去兩年多來數次延長直到今年年底。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言