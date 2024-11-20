輝達擴大結盟微軟 展示Blackwell架構虛擬機器
人工智慧（AI）晶片供應商輝達（NVIDIA）與微軟今天在Microsoft Ignite年度大會上展示多項新產品整合，微軟雲端平台Azure將推出，基於輝達Blackwell晶片架構的Azure NDGB200 V6虛擬機器系列，並提供雲端私有預覽版。
虛擬機器（Virtual Machine，簡稱VM）是實體電腦的數位化版本，可以執行程式和作業系統、儲存資料、連線至網路，以及其他運算功能。虛擬機器完全使用虛擬資源，而非實體元件，適合用來開發或測試軟體。
輝達發布新聞稿說明，Azure ND GB200 V6是全新的AI最佳化虛擬機器系列，將運用NVIDIA GB200Grace Blackwell超級晶片的效能，並結合NVIDIAQuantum InfiniBand網路技術，可加速自然語言處理、電腦視覺等領域的突破。
微軟也宣布在企業AI助理Microsoft 365 Copilot導入多項新功能，包括可在會議中提供即時語音翻譯的AI功能，將於2025年初開放公開預覽；另發表可加速回答常見問題的員工自助服務，例如協助員工了解福利或申請新電腦，目前提供非公開預覽。
微軟研發的晶片Azure Maia也在美國資料中心正式上線，為Azure OpenAI進階語言模型的應用提供算力支援。
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