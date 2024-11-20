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超車德日！大陸工業機器人密度全球第三 僅次南韓和新加坡

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
最新報告顯示，中國工業機器人的密度已超越德國，高居全球第三。歐新社
最新報告顯示，中國工業機器人的密度已超越德國，高居全球第三。歐新社

根據國際機器人聯合會（IFR）20日發布的年度報告，中國大陸工業機器人的密度已超越德國，反映出德國這個歐洲最大經濟體正面臨來自中國的嚴峻挑戰。

路透報導，IFR說，以機器人密度這項重要自動化指標排序，南韓每1萬名工人有1,012具機器人，高居全球榜首，自2018年來增加5%；排名第二的是新加坡，中國大陸排第三，當地每1萬名勞工有470具機器人，比2019年增加一倍多。

相較下，德國每1萬名工人有429具機器人，自2018年來年增率僅5%。

IFR會長伊藤孝幸說：「中國已重金投資自動化科技，在2023年其機器人密度超越德國與日本，僅次於南韓和新加坡。」

德國的經濟成長，向來高度仰賴工業基礎與出口，如今面臨中國等國家更嚴峻的挑戰；在2024年，德國經濟預料將連續第二年萎縮，在七大工業國集團（G7）中敬陪末座。

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