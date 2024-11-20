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好市多風靡南韓！最大化薄利多銷策略 上年度業績超越當地同業

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
好市多2024會計年度在南韓業績超越當地業者，主要受惠於其提供平價商品的能力，及其收取的會員費。路透
好市多2024會計年度在南韓業績超越當地業者，主要受惠於其提供平價商品的能力，及其收取的會員費。路透

美國量販店巨擘好市多Costco）截至8月31日的2024會計年度（上年度）在南韓業績報喜，超越本土同業，顯示向顧客收取會員費，或通膨衝擊的後續效應，都阻擋不了當地消費者到此搶購平價商品。

韓國經濟日報報導，據好市多19日提交南韓金融監督院（FSS）文件，好市多上年度在南韓銷售年增7.6%至6.53兆韓元，營業利益年增15.8%至2,182億韓元（1.568億美元），表現優於銷售和獲利均下滑的多數南韓本土零售業者。

南韓最大連鎖超市E-Mart今年第1-3季銷售年減2.5%，營益年減8.6%至668億韓元。另一家本土零售巨擘Lotte Mart同期銷售則年減4%至4.11兆韓元，獲利減2.4%至717億韓元。

好市多在南韓共有19間店面，其上年度銷售比在當地有111間店的Lotte Mart多約1兆韓元。南韓好市多單店平均銷售也比當地量販業者多四至五倍，達3,436億韓元。

好市多股價過去一年飆漲58.3%，反映外界看好其業績前景。反之，南韓零售業者股價同期下滑。

好市多在南韓業績表現出乎意料，平息先前外界預期在來自網路電商巨擘如酷澎（Coupang）的競爭下，其在當地銷售可能停滯的疑慮。

好市多提供平價商品的能力，是該品牌在南韓銷售連年成長的主因。好市多美國母公司一次購買大量產品，再配送至全球891間店。

好市多也將店內商品選項限制在4,000種。產業分析師表示，這是南韓量販店的十分之一左右，使好市多得以最大化其薄利多銷和快速獲利的策略。

此外，好市多雖將每件商品的毛利率目標設定為15.1%，比南韓業者低（E-Mart為26.9%），但獲利依然亮眼，主要是受惠於其會員費制度。好市多美國母公司上年度來自會員費的獲利為48億美元，占全年營業利益的一半以上。

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