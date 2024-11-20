快訊

拜登再開綠燈！批准供烏反步兵地雷 阻俄軍在烏東推進

花蓮區間車遲未發車 驚見司機員倒列車駕駛室送醫不治

下班帶傘！2縣市大雨特報 恐下到明天晚上

加密貨幣暴漲！不丹也靠比特幣發財 價值相當GDP的三分之一

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
比特幣價格近日一度突破94,000美元。路透
比特幣價格近日一度突破94,000美元。路透

美國催出了創紀錄的加密貨幣暴漲行情，效應擴及亞洲，像是曾被封為「全球最幸福國度」的不丹，持有的比特幣價值已經超過10億美元，相當於該國國內生產毛額（GDP）的36%。

自從川普在11月5日美國總統大選勝出後，比特幣的市值規模估計增加超過8,000億美元，主要是寄望川普能實現競選承諾，把美國變成「世界加密貨幣首都」，會帶動數位資產熱潮。比特幣價格近日一度突破94,000美元。

這股樂觀氛圍也在亞洲帶來一些利多。喜馬拉雅山腳下的不丹，國家投資部門Druk控股投資公司已積累不少比特幣，主要是靠著比特幣「挖礦」，也就是協助營運比特幣網絡運作的機制，取得了比特幣做為獎賞。至於不丹比特幣挖礦的電力來源，則是仰賴該國豐沛的水力發電資源。

根據研究機構Arkham Intelligence的資料，自從美國大選日以來，不丹積累的比特幣價值已經膨脹2億美元，達到11億美元，相當於不丹GDP的36%左右。Druk控股投資公司執行長Ujjwal Deep Dahal表示，該機構是從2019年開始進行比特幣挖礦，但無法確認其價值，原因是這些比特幣對其「核心內部資產管理與多元化策略」是重要的。

加密貨幣 川普 比特幣 美國大選

延伸閱讀

00909狂飆、漲幅甚至超過正2！川普上台、幣圈狂歡 專家提醒：注意出金合法性

NVIDIA 財報將揭露…台積電開高5元 台股早盤漲逾百點

沒跟到加密貨幣漲幅該傷心？ 切老：「錯過」是投資裡正常不過的過程…不可能看懂所有項目

比特幣行情瘋漲不停歇 首破90,000美元 歷來僅見

相關新聞

這支川普交易概念股漲幅超過Nvidia 大選後市值暴增230億美元

自從川普當選美國總統以來，Palantir的市值已經增加超過230億美元，因為投資人押注該公司將成為美國聯邦政府增加國安...

加密貨幣暴漲！不丹也靠比特幣發財 價值相當GDP的三分之一

美國催出了創紀錄的加密貨幣暴漲行情，效應擴及亞洲，像是曾被封為「全球最幸福國度」的不丹，持有的比特幣價值已經超過10億美...

川普2.0恐影響綠能政策？ 歐洲商會：目前無法下定論

川普當選新任美國總統，在能源政策方面可能有所修正，對此，歐洲商會表示，歐洲商會理事長尹容表示，沒有人可以知道政策走向，對...

車用市場疲軟 意法半導體200億美元營收目標延至2030年

意法半導體（STMicroelectronics）將要達到200億美元營收的目標延後至2030年，並且設定到2028年達...

不是倫敦或紐約 全球最昂貴的時尚名店街在這座歐洲城市

全球最貴的購物名品街不在紐約或者倫敦，這頂桂冠已經改戴在一座歐洲城市的頭上。

趕在川普加徵大陸關稅前 美國企業加緊囤貨

美國企業再度祭出在川普上次任內使用過的策略：趕在加徵關稅之前囤積進口產品。如今，他們也考慮要如何因應關稅的影響：是否有辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。