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川普2.0恐影響綠能政策？ 歐洲商會：目前無法下定論

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
歐洲商會執行長何飛逸（右）與歐洲在台商務協會理事長尹容（左）一起揭開給台灣的建議書內容，希望在能源與永續發展多個等面向，能與政府協力推動相關政策落實。記者潘俊宏／攝影
歐洲商會執行長何飛逸（右）與歐洲在台商務協會理事長尹容（左）一起揭開給台灣的建議書內容，希望在能源與永續發展多個等面向，能與政府協力推動相關政策落實。記者潘俊宏／攝影

川普當選新任美國總統，在能源政策方面可能有所修正，對此，歐洲商會表示，歐洲商會理事長尹容表示，沒有人可以知道政策走向，對綠能發展好壞，目前還沒有辦法下定論，還是要看川普上任之後政策實際執行的狀況，但歐洲方面還是會往永續的方向走。

至於在地緣政治方面，尹容則說，歐洲商會最主要目標是要照顧好歐洲來台投資的夥伴與企業，若是地緣政治緊張或衝突，就會影響投資狀況，投資項目金額也會減少，但是目前沒有看到這樣的狀況，代表沒有立即性具體性的衝突出現，而未來如果有企業因此減少投資規模，才會討論有什麼因應計畫。

川普 永續 美國大選 能源政策

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