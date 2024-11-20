高通正面看待川普新政府 不擔心加徵中國關稅

晶片大廠高通今天表示，對總統當選人川普即將上任的政府持「正面態度」，不擔心美國可能對中國徵收的關稅會削弱該公司中國業務；高通近一半營收來自中國。

路透社報導，高通（Qualcomm）高層在紐約一場投資人活動上發表上述言論。高通也在活動中預計，未來5年，來自筆記型電腦、汽車和智慧型手機領域以外其他產品的整體營收將達220億美元，較上一會計年度大幅成長。

在與分析師的問答環節中，負責高通技術授權業務的羅傑斯（Alex Rogers）表示，這家位於加州聖地牙哥的公司與川普上屆政府「關係良好」，當時川普政府阻止了競爭對手博通（Broadcom）對高通的敵意收購。

「我們預期未來會有良好關係，我們非常正面看待最近的商務部長人選，因此我們希望能夠像上屆政府時那樣，保持好關係，並參與其中。」

高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）在回答另一位分析師提問時表示，他預計在中國的業務不會出現問題。

中國占高通最近一個會計年度近400億美元營收的46%，川普提議對中國進口商品徵收60%的關稅，但經濟學家表示，中國可能會以對美國商品徵收關稅作為回應。

高通先前曾因中美貿易緊張蒙受損失，2018年，由於未能獲得中國監管部門批准，該公司被迫放棄以440億美元收購恩智浦半導體公司（NXPSemiconductors）。