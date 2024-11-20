不是倫敦或紐約 全球最昂貴的時尚名店街在這座歐洲城市

全球最貴的購物名品街不在紐約或者倫敦，這頂桂冠已經改戴在一座歐洲城市的頭上。

34年來苜見歐洲城市衝上榜首，那就是義大利的米蘭。這裡湧入大量的高消費遊客，加上政府的稅務優惠方案吸引到許多超級富豪移居，精品業者於是砸錢搶設據點，推動蒙特拿破崙大街（Via Monte Napoleone）的店租兩年內大漲35%，根據房地產諮詢業者戴德梁行，已經高達每平方公尺（0.3025坪 ）每年要價2萬歐元（近台幣70萬元）。

換算下來，蒙特拿破崙大街每坪月租大約是192,400元。台北市忠孝復興商圈的店面租金行情每坪每月則在15,000至25,000元間。

今年4月，擁有古馳和亞歷山大麥昆等品牌的開雲集團（Kering）花13億歐元，買下黑石集團（Blackstone）在蒙特拿破崙大街上的一棟建築，創下歐洲兩年來金額最大的房地產交易。

戴德梁行義大利主管thomas Casolo表示，精品業者想方設法要擠進這條時尚名店街占據最佳零售店面，問題是黃金地段的開發空間有限，「機會非常稀缺」。相較於紐約第五大道、倫敦的新龐德街，和巴黎香榭麗舍大道，蒙特拿破崙大街是一條非常短的街道。