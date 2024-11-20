日本碳權交易訂2027年度上路 擬納逾300家企業

日本政府預定從2027年度起正式實施企業間二氧化碳排放配額交易的「排放量交易」，目前以強制要求年排碳量逾10萬公噸企業參與作為方向，預料將有300家到400家企業被納入。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府為實現脫碳社會，預定引進企業間碳排配額交易的「排放量交易」制度，近期將在由專家組成的會議上提出具體制度的主要內容。

根據目前已知方向，年排碳量逾10萬公噸的企業將被強制要求參與，預料包括電力、鋼鐵、化學及汽車等領域的大型業者，總計會有300家到400家企業被納入。

所謂的排放量交易，指的是日本政府對參與該制度的每家企業設定碳排配額，如果實際排碳量低於配額，就可以將所獲碳權賣給其他企業；但如果超過設定配額的話，就必須跟其他企業購買碳權來回補。

日本政府對於無法回補多餘排碳量的企業，將要求負擔追加費用。

日本政府將在明年的國會新會期提出相關修法草案，預定2026年度時確定包括每家企業的碳排配額等制度細節，最後從2027年度起正式實施排放量交易制度。