亞洲若發動報復性關稅 IMF：不利成長

你來我往提高關稅，恐將阻礙經濟成長。國際貨幣基金(IMF)亞洲區主管19日在會議上指出，包括美國與歐盟都表示將對中國商品提高關稅，而中國則揚言回敬，此舉將會破壞經濟成長並提高成本。

美、歐都揚言提高關稅

據《路透社》報導，IMF亞太地區主管斯里尼瓦桑(Krishna Srinivasan)在菲律賓舉行的一場論壇上表示，「以牙還牙的報復性關稅會威脅到亞洲整個地區的成長前景，可能導致供應鏈變得更長、效率更低。」稍早美國下一任總統川普曾揚言，對中國商品徵收60%關稅以及對所有其他進口商品至少徵收10%的稅。

今年10月，歐盟也決定對中國生產的電動車提高45.3%的關稅，當時中國表示會予以反擊。斯里尼瓦桑表示，「亞洲正經歷一個重要轉型期，帶來了更大的不確定性，其中包括主要貿易夥伴間貿易緊張局勢升級的重大風險。」

IMF最新預測，2024年與2025年全球經濟成長率為3.2%，比對亞洲的預測還低，今年亞洲經濟成長率預估達4.6%，明年則為4.4%。不過，關稅會阻礙全球貿易，抑制出口國的經濟成長並可能推升美國的通貨膨脹，造成美國聯準會在全球經濟成長前景疲弱之際，緊縮貨幣政策。

他並表示，已開發經濟體的貨幣政策不確定性及相關市場的預期，都會影響亞洲的貨幣政策決策、全球資本流動、匯率及其他金融市場帶來影響。

中國尋求德國解決爭議

據《美國之音》報導，中國目前正與歐盟談判希望其撤銷關稅，並認為歐盟最大經濟體的德國的立場相當關鍵。19日在巴西里約熱內盧舉行的二十國集團(G20)峰會期間，中國國家主席習近平與德國總理蕭茲會面，習近平表示，中國將繼續為德國企業提供廣闊的市場機會來作為回報。

他指出，「中國認為德國是推進中國現代化的重要夥伴，希望歐洲與中國能透過對話與協商盡快解決電動車相關問題，而且希望德國也願為此作出積極努力。」

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