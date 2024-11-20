Chrome瀏覽器恐被迫出售 谷歌對美政府不滿

以後Chrome瀏覽器可能不是谷歌的產業了！美國司法部近日將討論是否要求谷歌將旗下Chrome瀏覽器出售，因為擔心谷歌壟斷市場，引發谷歌不滿，批評這樣作將傷害消費者與程式開發者、降低美國科技領導地位，同時否認有壟斷市場。不過，近年來愈來愈多國家都相當關心社群平台與科技公司壟斷的狀況。

搜尋引擎市佔90%

根據《英國廣播公司》報導，美國8月有法官馬塔認定谷歌在瀏覽器業務出現壟斷市場的狀況，可能違反美國的《反托拉斯》相關反壟斷法案，因此司法部將於20日研議是否要將谷歌旗下的Chrome瀏覽器出售。谷歌法律事務副總裁馬爾霍蘭發表聲明指出，司法部正在推動「超出本案法律問題範圍的激進議程」，將損害消費者權益。

據估計，Chrome瀏覽器在全球的市佔比約64.61%，但以搜尋引擎計算的話，谷歌的市佔比就會拉到90%，馬塔認為，搜尋引擎對谷歌來說是非常有價值的資產，但卻沒有回饋消費者（媒體議價）機制，因此有壟斷嫌疑。馬塔向司法部建議，應該避免谷歌使用Chrome瀏覽器、谷歌Play與安卓系統強化搜尋引擎的壟斷性。

各國關注社群壟斷

谷歌則否認有壟斷事實，並強調如果將Chrome與安卓系統的事業從谷歌母公司分離，將會傷害其經營的商業模式、讓手機等智慧型裝置的價格上漲，而且對谷歌與蘋果手機與商城的競爭不利。谷歌同時也承諾會確保Chrome的資安不受侵害。

但谷歌從搜尋引擎獲得的廣告收入第三季成長了10%，達到659億美元的天價，再加上谷歌的AI功能也被廣泛使用，仍讓外界對於社群平台的壟斷，還有個資的獲取趕到擔憂。《彭博》提到，若Chrome瀏覽器業務被裁定出售，市值有望高達200億美元。近來包括歐盟、澳洲與加拿大等國都開始針對社群媒體的壟斷採取法律行動。

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