彭博：鴻海透過17家銀行取得11億美元貸款

彭博資訊引述知情人士報導，鴻海已透過三年期的貸款取得11億美元資金，此時正值該公司持續要抓緊AI伺服器需求熱潮。

其中一位消息人士說，鴻海是透過所謂的新資金貸款機制進行融資，該機制為企業在現有的貸款上增加提供更多資金。這些貸款將用於一般公司目的。

消息人士表示，包括台灣和國際銀行在內的17家銀行為鴻海提供了上述貸款，位於新加坡的子公司Foxconn Singapore、Falcon Precision Trading 和 ECMMS Precision Singapore是貸款者，而鴻海則是擔保人。

彭博資訊報導，鴻海並未回應置評請求。

鴻海預期AI伺服器熱潮回延續至明年。董事長劉揚偉稍早向分析師表示，雲端產品在2025年會成為該公司的成長支柱，與手機業務並列重要地位。

鴻海也正在墨西哥為搭載有輝達晶片的伺服器建立全世界最大的組裝工廠，並且計劃在新的南台灣總部打造45層商業辦公大樓。