避險基金大亨葛里芬：多面向策略避險基金榮景已退

億萬富豪避險基金經理人葛里芬（Ken Griffin）表示，多面向策略（multistrategy）避險基金爆發式成長的時代已經結束。

這位城堡（Citadel）基金創辦人在英國牛津接受彭博新聞採訪時表示，「這一篇章來過又走了，AUM（資產管理規模）流入多面向策略基金的情況如今基本上處於持平」。

此類基金近年來吸引了大量資金，因採取的是多樣化投資策略，即使在市場波動之時也能實現大致穩定的收益。他們有能力收取更高的費用、斥資聘請最優秀的交易員，並藉融資來擴大部位，形成規模達4.5兆美元的避險基金業中最有影響力的力量。

2008年以來，城堡的資本成長逾四倍至650億美元，而對手Millennium Management 以同樣的速度擴大至逾700億美元，DE Shaw & Co.規模突破600億美元。不少名列前茅的基金已不再積極籌資，理由是人才不足，槓桿進出押注之下，要保持成長也不容易。

高盛集團指出，今年多面向策略避險基金管理的資產規模小幅降至3,660億美元，是2016年以來首見下滑。這類基金2017年的規模僅有1,340億美元。

對葛里芬來說，規模成長是受到所謂有限合夥人（LP）的投資人將資本回報再投資的推動，如今，這些投資人正尋求其他的投資機會。為了管制規模，Citadel定期獲利返還給客戶，2017年以來已返還250億美元。

這位56歲的避險基金巨擘周一在牛津講座（Oxford Union）發表演講後不久，接受彭博新聞的採訪。他在演講中討論了川普潛在的關稅政策到投資和移民等一系列話題。

葛里芬上個月即預言川普會當選美國總統，記者問到未來四年可能出現的川普行情時，葛里芬停頓許久後表示，原先受到監管打擊的公司會表現得更好。

他說：「最大的轉變不是某個特定公司本身，而是美國再度燃起的動物本能。」

他預測新政府領導下的企業會願意承擔更多風險，蓋更多工廠，投入更多資金用於研發，並勻出更多資金在從客戶取得新技術的長期投資。

「這是顯著巨變」，葛里芬說，「一切都會水漲船高」。