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貿易逆風增強 仰賴出口的南韓遭IMF調降今明兩年成長展望

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）周三將南韓今、明兩年的經濟成長預測分別調降至2.2%和2%，低於先前預估的2.5%和2.2%。圖為釜山港韓進海運貨櫃碼頭。路透
國際貨幣基金（IMF）周三將南韓今、明兩年的經濟成長預測分別調降至2.2%和2%，低於先前預估的2.5%和2.2%。圖為釜山港韓進海運貨櫃碼頭。路透

國際貨幣基金（IMF）周三調降對南韓今、明兩年的經濟成長預測，理由是這個仰賴出口的國家遭遇逆風，前景不確定性增加，風險偏向下行。

2025年的經濟成長率降至2%，比該組織10月預測少了0.2個百分點。2024年的GDP成長率也降至2.2%，低於先前預測的2.5%。

南韓面臨的風險包括貿易夥伴經濟放緩、地緣經濟情勢緊張、中東衝突引發 宗商品價格上漲。IMF官員說，目前揣測川普第二任期對南韓經濟成長的影響還為時過早。他明年1月上任，但其關稅政策已經衝擊到經濟學家對南韓未來出口動能的信心。

儘管南韓央行下周召開政策會議時料將按兵不動，將利率維持在3.25%，但彭博經濟研究（Bloomberg Economics）預估2025年底前會降息四次至2.25%，寬鬆速度快過彭博月初公布、其他民營機構經濟學家受訪時預測的三次降息。

南韓 成長率

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